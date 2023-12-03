اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر

قرعة كأس مصر، يجري اتحاد الكرة اليوم الأحد قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر لموسم 2024/2023 بمشاركة 28 فريقا.

ويتأهل من هذه المرحلة 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الدوري المصري الممتاز.



وتضم قرعة الدور التمهيدي الثالث والأخير 28 فريقا هم: "المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم".



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موعد قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر



وكانت لجنة المسابقات حددت إقامة قرعة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024 بمقر الاتحاد بالجبلاية في تمام الساعة 12 ظهرا اليوم الأحد بحضور مندوبي الأندية المشاركة في الدور.

وكانت قرعة الدور التمهيدي الثاني شهدت المواجهات التالية

قرعة التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر



بتروجت ضد حلوان العام

النجوم ضد المرج

المصرية للاتصالات ضد اسكو

وادي دجلة ضد الصيد

السكة الحديد ضد هليوبوليس

الترسانة ضد العبور

الانتاج الحربي ضد مصر للتأمين

الشرقية للدخان ضد جولدي

النصر ضد الشرطة

غزل المحلة ضد سبورتنج كاسل

طنطا ضد سمنود

جمهورية شبين ضد مركز شباب بسيون

دكرنس ضد بني عبيد

المنصورة ضد كفر الشيخ

كهرباء الاسماعيلية ضد الرباط والأنوار

بورفؤاد ضد رأس البر

القناة ضد الشرقية الزقازيق

بروكسي ضد اسكندرية للبترول

حرس الحدود ضد دلفي

أبوقير للأسمدة ضد الحمام

راية ضد المصري بالسلوم

مصر المقاصة ضد الواسطي

لافيينا ضد نجوم مصر

بترول أسيوط ضد مغاغة

ديروط ضد أسمنت أسيوط

توت عنخ آمون ضد المنيا

الألومنيوم ضد النصر للتعدين

مكادي ضد أسوان

فيما شهدت قرعة التمهيدي الأول المباريات التالية

اتحاد الشرطة مع ليفيلز

الو إيجيبت مع إسكو

النصر الرياضى مع أورانج

مصر للتأمين مع المعادى واليخت

الطيران مع المرج الرياضى

التربية والتعليم مع حلوان العام

الإنتاج الحربى مع البلاستيك

العبور مع القناطر الخيرية

بهتيم مع هليوبوليس

الترسانة مع البطل الأوليمبى

تلا التنمية مع الصيد

جولدى مع حدائق الأهرام

إيسترن كومبانى مع الإعلاميين

الأوليمبى مع دلفى

إسكندرية للبترول مع طلائع الأسطول

الحمام مع السلوم

سبورتنج مع المصري بالسلوم

دمنهور مع سبورتنج كاسل

مالية كفر الزيات مع سمنود

الصيد بالمحلة مع بسيون

كفر الشيخ مع قلين

بنى عبيد مع شرقية

المنصورة مع السنبلاوين

رأس البر مع منية سمنود

بلبيس مع الشرقية بالزقازيق

المريخ مع الرباط والأنوار

بور فؤاد مع منتخب السويس

الفيوم مع توت عنخ أمون

الواسطى مع بنى سويف

نجوم مصر مع تليفونات بنى سويف

المنيا مع بنى مزار

أسمنت أسيوط مع أبو تيج

مغاغة مع شبان المسلمين بقنا

ديروط مع القوصية

الألومنيوم مع كيما أسوان.

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