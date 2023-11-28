محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم رئيسًا لمصر قائلًا "علينا إن نقدم صورة مشرفة أمام العالم تؤكد أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر".

الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة والسادة عمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

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توعية طلبة وطالبات الجامعة

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية توعية طلاب وطالبات الجامعة والعاملين بأهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع نوه المحافظ إلى أن المحافظة تُعد من المحافظات الكبرى حيث تضم 509 قرى و5162 تابعا ويمثل اقتصاد محافظة الشرقية حوالي 33 %من الناتج المحلي الإجمالي إقليم قناة السويس وحوالي 5 % لمصر لافتًا إلى أن الشرقية تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين جودة حياه المواطنين قائلًا "إننا مستمرون في العمل والعطاء والأداء والمتميز وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة".

الجامعة تمثل صرحا علميا وتعليمياهاما

ومن جانبه أعرب وزير الموارد المائية والري عن سعادته للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق والتي تمثل صرحًا علميًا وتعليميًا هامًا يُساهم في بناء وتقدم المجتمع مقدمًا الشكر لدعوته الكريمة للانضمام للمجلس ومتمنيًا أن تظل جامعة الزقازيق الداعم الرئيسي لخطط التنمية والبناء والاستمرار في تأدية رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة.

رئيس الجامعة يرحب بوزير الرى

بينما رحب رئيس جامعة الزقازيق بوزير الموارد المائية والري لانضمامه لمجلس الجامعة كونه يمثل إضافة حقيقيه للعمل المهني والأكاديمي داخل الجامعة مقدمًا الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه الدائم على المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

حصول الجامعة على الميدالية الذهبية

وعلى هامش الاجتماع حرص محافظ الشرقية ووزير الموارد المائية والري ورئيس جامعة الزقازيق على تكريم الطالب يسري سامي محمود المقيد بكلية التربية الرياضية لحصوله على الميدالية البرونزية على مستوى العالم والذهبية على مستوى القارة الأفريقية في رياضة الجودو بمنحه درعًا تذكاريًا مقدم من جامعة الزقازيق متمنين له الاستمرار في التفوق الرياضي وتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.