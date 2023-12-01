محافظ الشرقية: تكثيف جهود وحدات تكافؤ الفرص

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دورًا كبيرًا فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحًا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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تعليمات الدكتور محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أكدت المحاسب غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان (فن التعامل مع أبنائنا) تناولت شرح مفهوم التربية والفرق بين التربية والرعاية وفن التعامل مع أبنائنا في عمر المراهقة والأخطاء الشائعة في أسلوب تربية الأبناء وتأثير العلاقة بين الزوجين علي الصحة النفسية للأبناء.كما تحمل الندوة الثانية عنوان "من الهدى النبوي لفلاح الفرد والمجتمع إقامة العدل بين الناس جميعا" وتناولت الندوة شرح خطوات نشر التسامح والآداب بين أفراد المجتمع أجمع، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

معرض متنقل لبيع السلع

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم معرض متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام رئاسة مركز منيا القمح، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بالتنسيق بين وحدة السكان ووحدة حماية الطفل ووحدة حقوق الإنسان والإدارة التعليمية بديرب نجم بعنوان (الانتماء والولاء للوطن) تم خلالها شرح أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري للمواطن، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء. وأهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم.

المحافظ بثمن المجهود المبذول

وثمن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق مجهودات وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

دور المبادرات الرئاسية فى التوعية

وأكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة بعنوان (دور المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية في التوعية والوقاية من الأمراض) تناولت أهمية المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدى والأنيميا، كما تم خلال الندوة التنبيه بخطورة الاستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية بدون اشراف طبى فضلًا عن تشجيع الحاضرين على التبرع بالدم فى الأماكن المخصصة لذلك.