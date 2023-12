في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أعمال فنية تكشف جوانب من حياة المعاقين أحدثها ملسلسل 55 مشكلة حب

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ففي يوم ٣ ديسمبر من كل عام يكون الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية الذي ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم.

وهناك عدد من الأعمال الفنية التي ناقشت المشكلات التي تواجه ذوي الهمم، والجوانب التي قد تعيق سير حياتهم بصورة طبيعية حتى لا يتسلل إلى قلوبهم الشعور بالاختلاف على نجو سيء، ومن أبرز هذه الأعمال الفنية المصرية والأجنبية:

عرضت مؤخرًا حكاية عيشها بفرحة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب، وهي الحكاية التي قدمت جوانب من حياة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى يسر والتي جسدت شخصيتها الفنانة هبة مجدي، وهي فتاة كانت تعيش حياتها بصورة طبيعية ولكنها تتعرض لحادث يغير حياتها وتصبح عاجزة عن الحركة.

تقرر يسر ألا تتوقف حياتها حبيسة الكرسي، فقررت أن تطلق العنان لخيالها وأحلامها، وأن تصبح مخرجة وتحقق ما تريد في الأخير، كما أنها تلتقي بفارس أحلامها وتعيش معه حياة طبيعية، ويكشف المسلسل جوانب من المشكلات التي تواجه ذوي الهمم في مصر على رأسها مشكلة الطرق وعدم تمهيدها للتناسب مع حالة ذوي الهمم، فضلًا عن الوصم المجتمعي لهم والنظرة المصاحبة للشفقة والتي لا تفارق كل من يتعامل معهم، وعدم التعامل معهم باعتبارهم أشخاص كاملين.

وكانت حياة يسر تلك الشخصية التي قدمتها هبة مجدي في الحكاية، ملهمة للغاية، والحكاية من بطولة هاني عادل، هبة مجدي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.

فيلم مصري من إنتاج عام 1965، وتدور أحداثه حول حمدي حسان صحفي معروف، تعجب به فتاة قعيدة تدعى نهى والتي تجسد شخصيتها الفنانة هند رستم، أصيبت في حادثة سير، وتحب القراءة، وتتحدث إليه هاتفيًا وتحاول أن تتودد إليه رغم أنها تنتحل شخصية أخرى، وتساعده على النجاح وهي تتواصل معه باسم مستعار، ويحاول الوصول إليها للزواج منها ولكن القدر يقوده للزواج من شقيقتها التي تحمل في ابنة جميلة ولكن مرضها يتسبب في موتها أثناء الوضع فيتزوج الصحفي ونهى وتقوم الأخيرة بمساعدة حمدي على تربية الابنة الصغيرة.

الفيلم من إخراج حسين حلمي المهندس، ومن تأليف حسين حلمي المهندس، ومن بطولة ناهد شريف، عماد حمدي، ميمي جمال، أحمد لوكسر، عباس رحمي، أمينة رزق.

فيلم من إنتاج عام 1991 وتدور أحداثه في حي الكيت كات، حيث يعيش الشيخ حسني الكفيف مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارج، ويدخل في علاقة مع جارته الشابة فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي، والفيلم من إخراج داوود عبدالسيد وقصة إبراهيم أصلان، وسيناريو وحوار داوود عبد السيد، ومن بطولة محمود عبدالعزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين.

جسّد الفنان محمود ياسين في فيلم "قاهر الظلام" الذي تم إنتاجه عام 1978، دور عميد الأدب طه حسين، ويكشف الفيلم مشوار طه حسين الذي تحدى إعاقته ليصبح اسمًا ذا قيمة وشأن في عدد من المجالات، وبصبح فقدان البصر على الهامش، الفيلم بطولة يحيى الفخراني، حمدي أحمد، زوزو حمدي، وحسن مصطفى، تأليف كمال الملاخ، وسيناريو وحوار رفيق الصبان، وإخراج عاطف سالم.

Me Before You