الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

معتز هشام يتوجه بالشكر لصناع مسلسل ورق التوت

معتز هشام، فيتو
معتز هشام، فيتو

مسلسل ورق التوت، وجه الفنان الشاب معتز هشام الشكر لصناع مسلسل ورق التوت، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا “خلص #ورق_التوت شكرا لكل الناس اللي شاركو  في العمل”.

وتابع “شكرا المؤلفة عبادة نجيب وكل مؤلفين العمل على دور سوكو.. شكرا المخرج حسام علي  شكرا eagle films سوكو”.

موعد بدء عرض مسلسل ورق التوت

وانطلق عرض مسلسل ورق التوت منذ ١٤ أكتوبر الماضي، ويعرض المسلسل عبر قنوات cbc وcbc drama.

قصة مسلسل ورق التوت 

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل الفني بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الإضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، والمشاكل الطبقیة وغيره.    

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ويعدّ مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018.

أبطال مسلسل ورق التوت 

ويعتمد العمل على فكرة البطولة الجماعية لمجموعة من الفنانين الشباب، حيث أن مسلسل ورق التوت يضم العديد من النجوم أبرزهم، شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، عمرو صالح، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، ولم يحدد حتى الآن موعد عرض العمل، والمسلسل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.     

عدد حلقات مسلسل ورق التوت

ويتكون مسلسل ورق التوت من ٤٥ حلقة حيث أنه ينتمي إلى المسلسلات الطويلة التي تجتاز عدد حلقاتها الـ 30 حلقة التي اعتاد عليها الجمهور في العقود السابقة.

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