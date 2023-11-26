شباب الشرقية: استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون إسم مصر عاليًا.

المحافظ يشيد بالأنشطة الرياضية

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب

ومن جانبه اشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع بمراحله المختلفه ( الشباب – الناشئين – البراعم- الكبار ) على رياضات ( الجودو – التايكوندو – الملاكمة – العاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – رفع الأثقال ) وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب ( الحسينية – ديرب نجم – الزنكلون – الزقازيق بحري ) وكذلك استاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

المحافظة تضم 17 مركزا للتدريب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 17 مركز لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم ( 6 ) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و( 6) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و(5) مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة , لافتاُ إلى أن التدريب يتم وفقًا لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة جميع المشاركين.

استمرار فعاليات الموسم الثانى من الرواق الازهرى

واكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية فى وقت سابق استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

الشيخ عبدالله شحاتة عضو لجنة الوعظ والارشاد بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية قيام الشيخ عبد الله شحاته عضو لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (مكانة الوالدين في الإسلام) تم خلالها بيان تعظيم مكانتهما وأوضح أن برَّ الوالدين من أحب أعمال الخير ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى وذلك لدورهما الكبيرفي حياة الأبناء والبنات، وتنشئة المجتمع، من خلال ما يقومون به من الرعاية وما يمارسونه من التربية والتعليم والتوجيه.

الهدف من الرواق الازهرى هو تعريف النشء بالمفاهيم

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.