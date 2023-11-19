شباب الشرقية تنظم ندوة للطلائع عن مكانة الوالدين في الإسلام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثاني لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح.

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استمرار فعاليات الموسم الثانى من الرواق الازهرى

وبدوره اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الموسم الثاني من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

الشيخ عبدالله شحاتة عضو لجنة الوعظ والارشاد بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية قيام الشيخ عبد الله شحاته عضو لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (مكانة الوالدين في الإسلام) تم خلالها بيان تعظيم مكانتهما وأوضح أن برَّ الوالدين من أحب أعمال الخير ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى وذلك لدورهما الكبيرفي حياة الأبناء والبنات، وتنشئة المجتمع، من خلال ما يقومون به من الرعاية وما يمارسونه من التربية والتعليم والتوجيه.

الهدف من الرواق الازهرى هو تعريف النشء بالمفاهيم

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة

الخطة المحلية المفترحة لبرنامج التعليم المدنى

ووافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فى وقت سابق على تنفيذ الخطة المحلية المقترحة لبرنامج التعليم المدني عن شهر نوفمبر للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وذلك تنفيذًا للتوجيهات بضرورة العمل في مجال صقل مهارات ورفع قدرات العاملين بمراكز الشباب وتوعية المشرفين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور وكيل اول الوزارة وبإشراف الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وامل وصفى أخصائي التعليم بالمديرية