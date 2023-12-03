في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تعرف على خدمات التضامن لأصحاب الهمم

تحيي الأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الهمم لتذكير دول العالم بحقوق ذوي الهمم وتوفير سبل الرعاية لهم ومنع تهميشهم ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبها تقدم وزراة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات الاجتماعية المقدمة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الأعمار، سوف نرصد اليوم تلك الخدمات بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

١- مكاتب التأهيل

مكاتب التأهيل هي الوحدات المعدة لتقديم الخدمات الـتأهيلية للمعاقين منها الحصول على شهادات تأهيل للمعاقين وبطاقات إثبات شخصية المعوق و صرف أجهزة تعويضية وتدريب المعاقين مهنيًا والمعاونة في إيجاد فرص عمل لهم.



كيفية الالتحاق بمكاتب التأهيل

التوجه إلى مكتب التأهيل الإجتماعي أو الجمعيات المركزية.

تقديم المستندات المطلوبة.

تحويل الحالة للفحص الطبى بمعرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء التشخيص الطبى.

عرض ملف الحالة على لجنة فحص طالبي التأهيل ومنح الشهادات لتقرير قبوله من عدمه



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المستندات المطلوبة للالتحاق بمكاتب التأهيل

- نموذج تقديم طلب تأهيل.

- شهادة الميلاد.

- بحث إجتماعي.

- عدد 3 صور شخصية.

- إختبار نفسي.

- صورة إثبات الشخصية إن وجدت.

- تقرير كشف طبي.



٢- مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين

هي مؤسسات تقوم بتقديم برامج الرعاية والتأهيل للمكفوفين ومنها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث وكذلك توفير الخدمات التعليمية عن طريق الكتابة بطريقة برايل والمكتبات السمعية – والكمبيوتر الناطق .

شروط الالتحاق بمؤسسات رعاية المكفوفين

1- أن يكون محولًا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة.

​المستندات المطلوبة

​صورة شهادة الميلاد - عدد 4 صورة شخصية صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.



طلب إلتحاق - بحث إجتماعى - إختبار ذكاء تقرير طبي.

٣- دور حضانات الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة

هي وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية إجتماعية وطبية ونفسية وذلك لتنمية قدراتهم وإكتساب المهارات التي تؤهلهم للإعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات

الأوراق المطلوبه للالتحاق دور حضانات الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلب إلتحاق.

- صورة شهادة الميلاد.

- إستمارة مقابلة أولى.

- عدد 3 صور شخصية للطفل.

- بحث إجتماعي.

- تقرير طبي.

- تقرير نفسي.

- إستمارة السلوك الشخصي والعادات.

٤- مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

هي مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر وكذا توفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

شروط القبول بمؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة.

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أوالنوبات التشنجية أوالصرعية أو الغير مستقرة.

إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​.

٥- مراكز العلاج الطبيعي للمعاقين

هي مراكز علاج المعاقين الذين يحتاجون إلى علاج طبيعي لتحسين ورفع الكفاءة البدنية لتخفيف الآثار الناتجة عن الإعاقة.

توفير كافة أنواع العلاج الطبيعي للمعاقين حسب إحتياج كل حالة ووفقآ للخطة العلاجية التي يقررها أخصائى العلاج الطبيعي وإمكانيات كل مركز​.

٦- مؤسسات التثقيف الفكري

هي مؤسسات تقوم بتقديم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية منها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث.

شروط القبول بمؤسسات التثقيف الفكري

سن القبول القسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة.

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة .

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو الغير مستقرة .

إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها .

٧- وحدات التخاطب

تستقبل وحدات التخاطب حالات الإعاقة الذهنية التي تعانى من عيوب بالنطق والكلام.

٨- مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع

هي مؤسسات تقوم بتقديم برامج الرعاية والتأهيل لحالات الإعاقة السمعية وضعف السمع , وكذلك تأهيل القادرين من هذه الحالات على الإلتحاق بمدارس التربية والتعليم بحسب قدراتهم.

شروط التقديم في مؤسسات رعاية وتاهيل الصم وضعاف السمع

سن القبول بالقسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة.

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية أوالغير مستقرة.

إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.

٩- مركز التأهيل النفسي

هو أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل ويعتبر المركز الرئيسي الوحيد التابع لوزارة التضامن الذي يقوم بإجراء الاختبارات والفحوص النفسية لحالات الإعاقة الذهنية التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها والمحولة من مدارس التربية الفكرية أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة.

خدمات مركز التأهيل النفسي

يقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات منها بطاقة تحقيق شخصية معاق، إلحاق بمؤسسات التثقيف الفكري، منح شهادات تأهيل. توجيه الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة إلى جهات متخصصة للحصول على الخدمة المناسبة. تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل المختلفة بالقاهرة والمحافظات على تطبيق اختبارات الذكاء المختلفة وكتابة التقارير النفسية وإعداد الخطة التأهيلية المناسبة لكل حالة بناءا على التقييم المسبق لقدرات المعاق. تدريب العاملين بالمؤسسات التأهيلية على كيفية التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية ووضع وتنفيذ البرامج التأهيلية. وضع خطط التأهيل الفردية للحالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم. وضع الخطط العلاجية للمشكلات السلوكية والاضطرابات المصاحبة للإعاقة. متابعة وتقييم الخدمات النفسية والتاهيلية بمؤسسات التثقيف الفكري. المساهمة في البحوث الخاصة بتأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة.

١٠- كارت الخدمات المتكاملة

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي حاليا استخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد في 14 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال حملة هنوصلك .

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

- الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابون بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابون بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابون بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.