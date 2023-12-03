8 معلومات عن مستجدات دعم وحماية ذوي الهمم تزامنا مع يومهم العالمي

تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم والموافق الثالث من ديسمبر كل عام، تعطي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لذوى الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية مع باقى أفراد المجتمع باعتبارهم شريك أساسي فى الوطن.

ونرصد أبرز المعلومات عن مستجدات دعم وحماية ذوي الهمم تزامنا مع يومهم العالمي

- الرئيس السيسى أعلن أن 2018 عاما لذوى الهمم.

- فى 2019 تم إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قرار جمهورى ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعى بها وتنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم.



- فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق أصحاب الهمم، أعلنت الدولة تأسيس صندوق استثمارى يحمل اسم صندوق عطاء لاستثمار الأموال وتوجيه عائدها لرعاية ودعم المؤسسات لذوى الهمم كما يقدم الصندوق دعما لذوى الهمم لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم.

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- تم تأسيس "صندوق عطاء"، أول صندوق استثمار خيري، يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة وذلك في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وحقوقيا

- تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعاقبة المتنمر على ذوي الإعاقة بالحبس والغرامة.

- صحيا.. تم تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

- تطوير مهارات ذوي الهمم في سوق العمل تم إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن.

- تم إطلاق تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.

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