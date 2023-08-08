الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التضامن: تطلق حملة هنوصلك في 14 محافظة لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة

نيفين القباج, فيتو
نيفين القباج, فيتو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تستهدف حاليا استخراج مليون كارت خدمات متكاملة جديد في 14 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال حملة هنوصلك  . 

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم 11 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي يكفل الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القباج بمقر وزارة التضامن لمناقشة عدد من المبادرات والحملات التي تنفذها الوزارة بحضور وزيرة التضامن. 

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الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2023

الشلل الدماغي
فقد السمع التام
البتر متعدد الأطراف
صغر أو كبر حجم الرأس
ضمور العضلات.

 

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

- بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له ومنها:

الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

 

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة.
  • اختيار الاستعلام عن الطلب.
  • كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما.
  • اختيار كلمة بحث.
  • يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

 

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة؟ 

بطاقة الخدمات المتكاملة، هي بطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، والتي تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية.

 

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وهم أصحاب الإعاقة، المصابين بالشلل الدماغي، الجذام، التوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، المصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

 

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