الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

فيسبوك , فيتو
فيسبوك , فيتو

 يرغب  الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك فى إيقاف خاصية سجل المواقع من التطبيق والذي يحتوي على  سجل الأماكن، والتي تتيح لتطبيق فيسبوك تتبع جميع تحركات المستخدم في الحياة الواقعية وخلال السطور التالية نقدم خطوات إيقاف تشغيل الأداة أو حذف البيانات الخاصة. 

 

طريقة فتح تطبيق فيسبوك

ويتم تخزين البيانات فى تطبيق فيسبوك على خريطة رقمية وإمكانية  عرضها من خلال إعدادات التطبيق حيث يمكن أن تعرض الخاصية الأماكن  التي تم زيارتها وفترات التنقل حيث يتم ذلك عبر  إحداثيات نظام تحديد المواقع GPS الخاصة بالمستخدم  حيث تقوم بعمل ذلك من أجل تخصيص الإعلانات ويعتبر البعض أن هذا الأمر يعد نوعًا من الاعتداء على الخصوصية لكن الشيء الجيد أنه يمكن في الوقت نفسه  حذفها من خلال عرض سجل المواقع على الهاتف أو الحاسب. 

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- يجب أن يتم  فتح تطبيق فيسبوك في الهاتف ثم الضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ومن القائمة التي تظهر يتم  الضغط على خيار الإعدادات والخصوصية، ثم الضغط على خيار الإعدادات.

- الضغط على خيار إعدادات الملف الشخصي، ثم الضغَط على خيار الموقع وإدخال كلمة مرور الحساب ثم تبديل الزر الذي بجوار خيار سجل الموقع إلى وضع الإيقاف. 

- ولحذف سجل الأماكن ليوم محدد أو بالكامل يتم الضغط على الأسطر الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ومن القائمة التي تظهر  الضغط على خيار الإعدادات والخصوصية، ثم الضغط على خيار اختصارات الخصوصية.

إدارة إعدادات موقع فيسبوك 

- الضغَط على خيار إدارة إعدادات الموقع، ثم الضغط على خيار سجل الموقع ثم تحديد خيار عرض سجل الموقع ثم إدخال كلمة مرور الحساب وفي الشاشة التالية الضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى ثم اختيار حذف هذا اليوم أو حذف سجِل المواقع بالكامل، ثم الضغط على موافق وبذلك يتم الحذف للسجل.

يذكر أن شركة فيسبوك على موقعها عبر الإنترنت أكدت أنه  للمساعدة في استكشاف ما يدور حول المستخدم  يتيح سجل المواقع لتطبيق فيسبوك إنشاء سجل للمواقع الدقيقة التي يتم تلقيها من خلال خدمات الموقع على الأجهزة  المحمولة وأنه يمكن  فقط للشخص المستخدم رؤية هذه المعلومات، ويمكن حذفها من خلال عرض سجل المواقع على الهاتف أو الكومبيوتر.

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