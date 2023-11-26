الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد حظر فيسبوك وإنستجرام، روسيا تدرج المتحدث باسم ميتا على قائمة المطلوبين

ميتا، فيتو
ميتا، فيتو

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن روسيا أدرجت أندي ستون المتحدث باسم منصات ميتا على قائمة المطلوبين بسبب اتهامات لم تكشف عنها.

روسيا تدرج المتحدث باسم ميتا على قائمة المطلوبين

وقالت "تاس"، إن وزارة الداخلية الروسية فتحت تحقيقًا جنائيًّا بحق ستون مع عدم إفصاح الوزارة عن أي تفاصيل بشأن التحقيق أو الاتهامات.

وكانت روسيا حظرت منصتي فيسبوك وإنستجرام، أبرز منصات ميتا، بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير  من العام الماضي..

 وفي مارس   2022، قالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقًا جنائيًّا بشأن "الأفعال غير القانونية لموظفي ميتا" وأشارت إلى ستون قائلة إنه "رفع حظرًا عن دعوات بالعنف ضد الجيش الروسي على منصاتها" وبالتالي كان يحرض على نشاط متطرف.

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ولم يرد المكتب الصحفي لشركة ميتا على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق من ستون وميتا خارج ساعات العمل المعتادة.

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