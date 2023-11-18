منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

تنتشر بين الحين والآخر منشورات على منصة التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك يتداولها الآلاف من المستخدمين حول كيفية التغلب على خوارزميات فيسبوك بنشر الرسالة واتباع النصائح بها سوف تصل منشورات صاحب البوست إلى الجميع وليس للبعض أو لعدد محدود للغاية فما حقيقة هذه المنشورات؟ وهل هي مجرد خدعة أم إنه بالفعل يمكن التغلب على الخوارزميات الخاصة بتطبيق ومنصة فيسبوك.



ما هي خوارزميات فيسبوك؟

في البداية يجب أن نعلم أن مصطلح خوارزمية فيس بوك تعني عن مجموعة من المعادلات الآلية التي يتم استخدامها لقياس جودة المنشورات بأنواعها المختلفة سواء نصية أو مصورة حيث يتم تقييمها بواسطة تلك المعادلات وبالتالي إظهارها أمام المستخدمين حسب اهتماماتهم وذلك من أجل تقييمه ومن ثم إظهاره أمام المستخدم المناسب لكل شخص وذلك عبر طرق معقدة وبالتالي فقد يحظى منشور معين بالعديد من التفاعلات وأخر لا يحظى بتفاعلات وذلك وفقًا لتلك الحسابات أو الخوارزميات الخاصة بتطبيق فيسبوك.

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وتقوم تلك الخوارزميات بالعمل عبر نظام تقييم لكل منشور وقت نشره وفقًا لمعايير محددة سلفًا بعدها يتم إما نشر المنشور أو تجاهله فعبر الذكاء الاصطناعي تتم ملاحظة المنشورات التي لا تلقى تفاعلًا والعكس.

منشورات فيسبوك

وبالنسبة للمنشورات المنتشرة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك التي تؤكد تغلبها على تقييد الخوارزميات للمنشورات فهي لا تقوم في الواقع بالتغلب على تلك الخوارزميات المعقدة، لكنها تقوم بجذب المستخدمين وتحثهم على التفاعل مع المنشور وبالتالي فالأمر ليست له علاقة سوى بقدرة المنشور على جذب المستخدمين على التفاعل مع المنشور بالتعليق والمشاركة وحتى نسخ النص.