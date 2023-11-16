الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ميتا تعلن موعد طرح قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وماسنجر، وهذه أهم مميزاتها وطريقة استخدامها

قنوات الرسائل الجماعية
قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وماسنجر،فيتو

أعلنت ميتا طرح قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وماسنجر عالميًا خلال الأشهر القادمة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز  المميزات التي يمكن الحصول عليها من هذه القنوات حسبما ذكرت ميتا.


أهم النقاط

  • ستتوفر قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وMessenger وسيتم طرحها عالميًا خلال الأشهر القادمة.
  • يمكن للأشخاص الذين يديرون صفحات فيسبوك بدء قنوات رسائل جماعية كطريقة للتفاعل بشكل أعمق مع متابعيهم.
  • يمكن لأي شخص الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية للبقاء في اطِّلاع على آخر مستجدات صفحاتهم المفضلة وتناول الموضوعات التي تهمهم بمزيد من التفاصيل.


طريقة العمل

  • إذا كنت تدير صفحة على فيسبوك في سوق تتوفر فيه قنوات الرسائل الجماعية حاليًا، فيمكنك بدء قناة مباشرةً من صفحتك، بخلاف ذلك يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار هنا وسيتم إرسال إشعار إليك عندما تتوفر لك الميزة.
  • بمجرد إنشاء قناة رسائل جماعية وإرسال الرسالة الأولى، سيتلقى متابعو هذه الصفحة إشعارًا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة. يمكن فقط لمنشئ القناة إرسال الرسائل، ولكن يمكن لأعضاء قناة الرسائل الجماعية التفاعل مع الرسائل والتصويت في استطلاعات الرأي.
  • يمكنك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية من الملف الشخصي لصفحتك المفضلة على فيسبوك ورؤية القنوات التي انضممت إليها في قائمة الدردشات الخاصة بك. بمجرد الانضمام إلى القناة، ستبدأ بتلقي الإشعارات عندما يتم نشر المحتوى. يمكن كتم الإشعارات من خلال الضغط على أيقونة "كتم الصوت" في الزاوية العلوية اليسرى من سلسلة رسائل القناة.
  • للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عمل هذه الميزة، يمكنك زيارة مركز المساعدة.

السلامة والخصوصية

  • تخضع قنوات الرسائل الجماعية لمعايير المجتمع المتَّبعة لدى فيسبوك وMessenger؛ ليشعر الأشخاص بالأمان حيال كونهم جزءًا منها، ويمكن للأشخاص الإبلاغ عن قناة رسائل جماعية بعينها أو محتوى محدد تمت مشاركته في القناة، والذي قد تتم إزالته إذا كان ينتهك السياسات المتَّبعة لدى ميتا.
  • قنوات الرسائل الجماعية هي أيضًا تجارب دردشة عامة قابلة للاستكشاف؛ لذا تتم معاملتها بشكل مختلف عن المراسلة الخاصة على فيسبوك وMessenger.
  • لدى ميتا أدوات ومراجعون لمساعدتها على تحديد المحتوى الذي قد ينتهك معايير المجتمع المتَّبعة لديهم في قنوات الرسائل الجماعية ومراجعته وإزالته، عادةً يتم ذلك قبل أن يراه أي شخص.

وقال "مارك زوكربيرج": سنقدم قنوات الرسائل الجماعية على فيسبوك وMessenger، قنوات الرسائل الجماعية هي إحدى أدوات المراسلة العامة للصفحات على فيسبوك التي ترسل الرسائل لواجهات عديدة، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات فيسبوك القوية التي يمكن لمسؤولي الصفحات مثل منشئي المحتوى والشخصيات العامة استخدامها للوصول إلى مجتمعاتهم مباشرةً والتفاعل معهم بشكل أكبر. 

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وأشار إلى أن قنوات الرسائل الجماعية توفِّر أيضًا مساحة للمتابعين من أجل الشعور بالتواصل بشكل أكبر وتناول الأشياء التي يهتمون بها بمزيد من التفاصيل. يمكن لمسؤولي الصفحات استخدام ميزات قنوات الرسائل الجماعية مثل استطلاعات الرأي للحصول على ملاحظات فورية من مجتمعاتهم وإرسال صور ومقاطع فيديو لما وراء الكواليس واستخدام الملاحظات الصوتية للتعبير بطريقة أكثر موثوقية.

 

وتابع: نختبر حاليًا قدرة الصفحات على إنشاء قنوات الرسائل الجماعية ونتوقع طرح هذه الميزة عالميًا خلال الأشهر القادمة. يمكن لأي شخص على فيسبوك الانضمام إلى قنوات الرسائل الجماعية للبقاء في اطِّلاع على آخر مستجدات صفحاتهم المفضلة.

 

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