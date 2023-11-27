بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

على الرغم من نجاح البحرية الأمريكية في تحرير السفينة سنترال بارك الإسرائيلية، التي سيطر عليها الحوثيون في خليج عدن، إلا أن الحكومة التركية فجرت مفاجأة عن هوية قبطان السفينة.



قبطان السفينة سنترال بارك الإسرائيلية



وفي هذا السياق قالت المديرية العامة للشؤون البحرية في تركيا، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، إن القبطان الأول لسفينة "سنترال بارك" التي سيطر عليها الحوثيون في وقت سابق، هو قبطان تركي.

وأكدت المديرية التركية في بيانها، أن القبطان يدعى آيدين هاسيرجي، مشيرة إلى أن القبطان الرابع في السفينة أيضا تركي، واسمه أوكان يوكسيل.

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وأمس الأحد، قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع".

تحرير السفينة الإسرائيلية من قبضة الحوثيين

وأعلن مسئولون أمريكيون، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة تجارية في خليج عدن سيطر عليها مسلحون، وهي الآن في أمان.

ووفق الوكالة تم تحديد الناقلة، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك، على أنها سنترال بارك من قبل شركة السفينة.. ولم يحدد المسئولون هوية المهاجمين

إلى ذلك، قال أحد المسئولين الأمريكيين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السفينة الحربية يو إس إس ميسون استجابت لنداء الاستغاثة وأصبحت الناقلة الآن حرة.

تقارير عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن السفينة الإسرائيلية بعد استيلاء الحوثيين عليها

وقالت الوكالة: إن ذلك جاء في أعقاب استيلاء الحوثيين في اليمن، على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.. وتعهدت الحركة، التي أطلقت أيضا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل، باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

وتعتبر سنترال بارك، ناقلة كيماويات صغيرة (19998 طنًا متريًا)، تديرها شركة زودياك ماريتايم المحدودة، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية.

وأوضحت بيانات LSEG أن السفينة التي ترفع العلم الليبيري تم بناؤها في عام 2015، وهي مملوكة لشركة Clumvez Shipping Inc.