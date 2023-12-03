أعراض تؤكد وجود حمل، أبرزها الغثيان والإرهاق

اعراض تؤكد وجود حمل، هو ما تنتظره الكثير من النساء مع الشهور الأولى من الزواج، وهناك اعراض تؤكد وجود حمل، لكن الكثيرات لا يلتفتن لها، لأنها لا ترتبط في أذهانهم بالحمل، مثل الإرهاق والتعب، وإن كان أشهرها الغثيان والميل للقيء.



وأكدت الدكتورة شيرين مدين استشاري امراض النساء والتوليد، أن هناك اعراض تؤكد وجود حمل، يمكن تتبعها وملاحظتها بسهولة، بعضها اعراض مبكرة، وأخرى متأخرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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أعراض الحمل المبكرة

أضافت استشاري امراض النساء والتوليد أن اعراض الحمل المبكرة تختلف من امرأة إلى أخرى، وقد لا تظهر على بعض النساء أي أعراض على الإطلاق. ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى حدوث الحمل، ومنها:

غياب الدورة الشهرية: يعد غياب الدورة الشهرية هو أول علامة تدل على حدوث الحمل، ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى غياب الدورة الشهرية، مثل:

التوتر أو القلق.

الاضطرابات الهرمونية.

بعض الأدوية.

بعض الحالات الطبية، مثل متلازمة تكيس المبايض.

الغثيان والتقيؤ: يعاني حوالي 70٪ من النساء الحوامل من الغثيان والتقيؤ، وعادة ما تبدأ هذه الأعراض في الأسبوع الرابع أو الخامس من الحمل، ويزداد سوءًا في الصباح، ولكن قد يحدث في أي وقت من اليوم.

تورم الثديين: تعاني معظم النساء الحوامل من تورم الثديين، ويصبح الثديان أكثر حساسية للألم، وقد يظهر علىهما بعض العروق الدموية.

كثرة التبول: تؤدي زيادة تدفق الدم إلى الكلى إلى زيادة إنتاج البول، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

الإرهاق والتعب: تعاني العديد من النساء الحوامل من الإرهاق والتعب، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج الجسم للهرمونات، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة.

الدوخة والصداع: قد تعاني بعض النساء الحوامل من الدوخة والصداع، ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم.

تغيرات في المزاج: يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى حدوث تقلبات مزاجية، وقد تشعر المرأة الحامل بالسعادة أو الحزن أو الغضب أو القلق بشكل غير متوقع.

اعراض الحمل في الأسبوع الأول

أعراض الحمل المتقدمة

وأوضحت استشاري امراض النساء والتوليد، أنه مع تقدم الحمل، قد تظهر على المرأة الحامل بعض الأعراض الأخرى، ومنها:

الشعور بحركة الجنين: تبدأ المرأة الحامل في الشعور بحركة الجنين عادةً في الأسبوع 18 أو 20 من الحمل.

زيادة الوزن: تزداد الوزن بشكل طبيعي خلال فترة الحمل، حيث يكتسب الجنين وزنًا، كما تكتسب المرأة الحامل بعض الوزن بسبب زيادة حجم الدم وحجم الرحم.

تغيرات في الشهية: قد تتغير شهية المرأة الحامل خلال فترة الحمل، وقد ترغب في تناول أطعمة معينة أو تجنب تناول أطعمة أخرى.

مشاكل في الهضم: قد تعاني المرأة الحامل من مشاكل في الهضم، مثل الإمساك أو الإسهال.

متى يجب إجراء اختبار الحمل؟

لفتت استشاري امراض النساء والتوليد، إلى أنه يمكن إجراء اختبار الحمل المنزلي أو زيارة الطبيب، عند ملاحظة أي اعراض، ويُعد اختبار الحمل المنزلي طريقة سهلة وبسيطة لفحص الحمل، ولكن قد لا يكون دقيقًا دائمًا. إذا كان اختبار الحمل المنزلي إيجابيًا، فيمكنكِ زيارة الطبيب لتأكيد الحمل وإجراء اختبارات أخرى للتأكد من صحة الحمل.

نصائح للتعامل مع أعراض الحمل

وأشارت استشاري امراض النساء والتوليد، إلى أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ على التعامل مع أعراض الحمل، ومنها:

تناول وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم لتجنب الجوع.

شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

أخذ قسط كافٍ من الراحة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.