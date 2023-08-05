نصائح مهمة للسيدة الحامل للحماية من الأنيميا
نصحت الدكتورة مروة نبيل رئيس وحدة الأغذية الخاصة بالمعهد القومي للتغذية بضرورة التزام السيدة الحامل بتناول الفيتامينات الخاصة بها للحماية من الأنيميا.
نسبة الأنيميا والهيموجلوبين بالدم
وقالت إستشاري التغذية في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان اي سيدة حامل يجب عليها إجراء تحليل صورة دم كاملة ومجموعة تحاليل يحددها الطبيب لتوضيح نسبة الأنيميا والهيموجلوبين بالدم
وأشارت إلي أنه بناء علي نسبة الهيموجلوبين يحدد الطبيب احتياجات السيدة من الفيتامينات.
تناول غذاء ضحي يحتوي علي جميع العناصر الغذائية
ونصحت بضرورة تناول غذاء ضحي يحتوي علي جميع العناصر الغذائية لأن المكمل الغذائي ليس شرطا أن يحتوي علي كل العناصر الغذائية وتحصل الحامل علي المكمل الغذائي المناسب للحالة الذي يحتوي علي الحديد والفوليك أسيد لتحسين حالة الأنيميا تحت إشراف الطبيب المعالج.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة وجهت نصائح لتجنب التعرض بالأثار الجانبية من فرط استخدام الفيتامينات.
وأكدت ضرورة استشارة الصيدلي أو الطبيب المختص عن أنواع الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم.
وتضمنت أهم النصائح:
١- ضرورة تناول الفيتامينات بكميات معتدلة والأفضل الإستفادة منها في العناصر الغذائية الطبيعية
٢- اتباع التعليمات وقت تناول الفيتامينات منها شرب الماء، والالتزام بمواعيد الفيتامينات يوميا وإتباع تعليمات تناولها مع الأكل.
٣- عمل التحاليل المطلوبة لتحديد نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم
٤- استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية والالتزام بالجرعات المحددة
كما حذرت من مخاطر الأدوية العشبية مجهولة المصدر، لافتة إلي أن العلاجات العشبية والوصفات الشعبية مجهولة المصدر يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية مباشرة؛ فقد سجلت حالات لمرضى عانوا من أعراض السمية الحادة، وأعراض جانبية كان يمكن تجنبها باتباع الوصفات المقننة تحت إشراف طبي.
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