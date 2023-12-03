الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الانجليزي، التشكيل المتوقع لقمة البريميرليج بين مانشستر سيتي وتوتنهام

مانشستر سيتي وتوتنهام،
مانشستر سيتي وتوتنهام، فيتو

الدوري الانجليزي، يلتقى فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق توتنهام في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج

 

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام

 

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول، جون ستونز، كايل ووكر.

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في الوسط: رودري، بيرنانردو سيلفا، جيريمي دوكو.

في الهجوم:فيل فودين،جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند.

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر سيتي

 

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، إيمرسون رويال، أودوجي.

خط الوسط: لا سيلسو، بيسوما، بريان جيل.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، جونسون.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام عبر  قناة  beIN Sports HD 1.

 

 

 

 

وكان المان سيتي فرط في تقدمه خلال مباراتيه ضد مضيفه تشيلسي وضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين، ليتعادل معهما 4-4 و1-1 على الترتيب.

ويطمح السيتي لاستعادة الصدارة حال فوزه على توتنهام، وتعثر آرسنال أمام وولفرهامبتون، وهو أمر وارد، في ظل معاناة فريق المدرب بوستيكوجلو.

وبعد بدايته الرائعة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين في أول 10 مباريات، تراجعت نتائج توتنهام بشكل مفاجئ، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الانجليزي 

السبت 2 ديسمبر 

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء        
برينتفورد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء          

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء            

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء          

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساء     

الأحد 3 ديسمبر 

تشيلسي ضد برايتون – الساعة 4 مساء        

ليفربول ضد فولهام   – الساعة 4 مساء          

وست هام ضد كريستال بالاس – الساعة 4 مساء            

بورنموث ضد أستون فيلا – الساعة 4 مساء          

مانشستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 6:30 مساء  

 

 

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

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