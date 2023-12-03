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رياضة

"أهلي 2003" يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلى 2003، فيتو
الأهلى 2003، فيتو

أهلى2003، يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣  اليوم الأحد خارج ملعبه مع الزمالك في لقاء قمة دوري الجمهورية للشباب، الذي يجمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة ١٤ من البطولة.

 

الأهلى 2003 يواجه الزمالك

 يدخل أهلي ٢٠٠٣ مباراته أمام الزمالك وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب فريق بيراميدز بخماسية نظيفة، ويأمل في تحقيق فوز جديد اليوم لكي يعزز صدارته للترتيب.
ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ المباراة في رصيده ٢٨ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ركلات الترجيح، وخسر ٣ مباريات، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وتعادل مع القناة ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وفاز على بيراميدز ٥ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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أهلي 2006 يفوز على الغابة

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه الغابة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة منطقة القاهرة.
افتتح يوسف إسلام التسجيل للأهلي في الدقيقة التاسعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف مازن أحمد الهدف الثاني بتسديدة رائعة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٠، قبل أن يسجل يوسف السيد الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة ٧١ من عمر المباراة.
وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.
الدفاع: عبد الله طاهر - مازن أحمد - أحمد رضا - أمير علاء.
الوسط: يوسف إسلام - عمر زكريا - عزت منصور - آدم سمير - يوسف حلمي.
الهجوم: يوسف السيد.
وشارك محمد طارق بدلًا من يوسف حلمي، وعلي الدين علاء بدلًا من عبد الله طاهر، ويوسف الجندي بدلًا من عمر زكريا، ورمزي يونس بدلًا من عزت منصور، ومحمد بشير بدلًا من يوسف السيد.
بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ٢٢ نقطة من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، مسجلًا ٤٣ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

 

 

 

الجهاز الفني لفريق الأهلى 2006


ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

 

 

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