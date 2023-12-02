السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

ترتيب مجموعة الأهلي
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

دوري أبطال أفريقيا، واصل الأهلي تصدر قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية.

 

نتائج الجولة الثانية لمجموعة الأهلي

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 خارج ملعبه، فيما حقق ميدياما الغاني الفوز علي شباب بلوزداد 2-1 في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية كالتالي:

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد  3 نقاط

3- ميدياما   3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

 

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية 

 

وكانت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا 


بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 


الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

Advertisements

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

الأهلي ويانج أفريكانز، جماهير الأحمر توجه رسالة لـ فلسطين من تنزانيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي مجموعة الأهلي بلوزداد ميدياما يانج افريكانز بيرسي تاو

مواد متعلقة

السولية يشارك مع الأهلي أمام يانج أفريكانز بعد غياب 163 يوما

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

الأهلي ويانج أفريكانز، جماهير الأحمر توجه رسالة لـ فلسطين من تنزانيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الأولى

الأكثر قراءة

تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

كولر: راض عن مستوى لاعبي الأهلي والتوفيق لم يكن بصالحنا أمام يانج أفريكانز (فيديو)

حاولت قتلهما بحقن الأنسولين، تسليم الطفلتين ضحيتي والدتهما لجدهما بالقليوبية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

Advertisements

منوعات

المزيد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 2-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأدلة على مشروعية الهدية والحث على قبولها

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية