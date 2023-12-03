أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 30 ألف طن ألومنيوم صب عبر ميناء سفاجا.



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 638 شاحنة و53 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 275 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 363 شاحنة و21 سيارة.

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حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEA PEARL وعلي متنها 30000 طن الومنيوم صب قادم من استراليا بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1213 راكبا بموانيها.

