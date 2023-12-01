الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس إقليم القناة الثقافي يشهد تدشين فعاليات أنت الحياة بجنوب سيناء (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

مبادرة أنت الحياة، شهد أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة نيفين الكيلانى، لتحقيق العدالة الثقافية، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالمناطق المحرومة بكافة ربوع الجمهورية، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية. 

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يجري جولة بثقافة جنوب سيناء (صور)

رئيس إقليم القناة الثقافي يكتشف المواهب ببيت ثقافة ام خلف ببورسعيد (صور)

محاضرات تثقيفية للمرأة 

بدأت فعاليات اليوم من مبادرة أنت الحياة، بعقد محاضرة تثقيفية بعنوان " لا للعنف ضد المرأة " بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بقرية الجبيل، ألقتها د. نها الحسينى مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، بحضور أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، برفقه أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة. 

Advertisements

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

 تناولت المحاضرة العنف ضد المرأة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكده أن العنف ضد المرأة والفتاة واحدًا من أكثر الإنتهاكات لحقوق الإنسان، موضحه كيفية التصدى لهذا العنف , وكيفية تغيير سلوك المجتمع تجاه المرأة.  

 

تأتى فعاليات مبادرة أنت الحياة، ضمن برنامج الإدارة العامة للشباب برئاسة أحمد يسرى، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة" بمحافظة جنوب سيناء برئاسة الدكتور جبريل فتيح.   

 

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ورشة للفنون التشكيلية 

وفى نفس السياق، نفذت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " الرسوم المتحركة " تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، لتدريب المشاركين من الجنسين، على كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصرى، تلاها ورشة مواهب للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

فقرات لمسرح العرائس 

وأختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان " المشروعات التنموية بجنوب سيناء " إعداد وتنفيذ الفنانة إنتصار إبراهيم، والذى تتناول المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة ورفاهية المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.  

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جدير بالذكر أن فعاليات مبادرة " أنت الحياة " تتواصل بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء يوم السبت المقبل. 

 


 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي جنوب سيناء قرية الجبيل حياة كريمة العنف ضد المرأة مبادرة أنت الحياة

مواد متعلقة

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يجري جولة بثقافة جنوب سيناء (صور)

رئيس إقليم القناة الثقافي يكتشف المواهب ببيت ثقافة ام خلف ببورسعيد (صور)

رئيس إقليم القناة الثقافي بالإسماعيلية يكرم أبطال اليوم الأخير (صور)

حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

استقبال حافل من رئيس الإمارات وأمين عام الأمم المتحدة للرئيس السيسي (فيديو)

السيسي يتوسط صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ كوب 28 بدبي

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

سامية جمال، فراشة السينما التي أحبها الجميع، ومياه المجاري والأنيميا أضاعا تاريخها الفني وحياتها

أسباب الشعور بالكهرباء عند لمس الطفل في الشتاء ومدى خطورة ذلك

أمين الفتوى: يجوز الاقتراض لأداء العمرة في هذه الحالة

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (فيديو)

انطلاق فعاليات قمة المناخ 28 بحضور السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

دعوى قضائية في الصين بسبب "التأمين على الحب"

اكتشاف 6 كواكب جديدة على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

أسعار الجبس اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: يجوز الاقتراض لأداء العمرة في هذه الحالة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية