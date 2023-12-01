رئيس إقليم القناة الثقافي يشهد تدشين فعاليات أنت الحياة بجنوب سيناء (صور)

مبادرة أنت الحياة، شهد أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة نيفين الكيلانى، لتحقيق العدالة الثقافية، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بالمناطق المحرومة بكافة ربوع الجمهورية، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية.

محاضرات تثقيفية للمرأة

بدأت فعاليات اليوم من مبادرة أنت الحياة، بعقد محاضرة تثقيفية بعنوان " لا للعنف ضد المرأة " بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بقرية الجبيل، ألقتها د. نها الحسينى مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، بحضور أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، برفقه أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة.

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جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

تناولت المحاضرة العنف ضد المرأة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكده أن العنف ضد المرأة والفتاة واحدًا من أكثر الإنتهاكات لحقوق الإنسان، موضحه كيفية التصدى لهذا العنف , وكيفية تغيير سلوك المجتمع تجاه المرأة.

تأتى فعاليات مبادرة أنت الحياة، ضمن برنامج الإدارة العامة للشباب برئاسة أحمد يسرى، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة" بمحافظة جنوب سيناء برئاسة الدكتور جبريل فتيح.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

ورشة للفنون التشكيلية

وفى نفس السياق، نفذت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان " الرسوم المتحركة " تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، لتدريب المشاركين من الجنسين، على كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصرى، تلاها ورشة مواهب للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

فقرات لمسرح العرائس

وأختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان " المشروعات التنموية بجنوب سيناء " إعداد وتنفيذ الفنانة إنتصار إبراهيم، والذى تتناول المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة ورفاهية المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جانب من فعاليات المبادرة، فيتو

جدير بالذكر أن فعاليات مبادرة " أنت الحياة " تتواصل بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء يوم السبت المقبل.





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