أعلنت مصادر بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وفاة سيدة من مصابي غزة أثناء تلقيها العلاج بعد وصولها للمستشفى خلال الشهر الماضي، ويجري إنهاء الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى قطاع غزة.





واعلنت المصادر ان السيدة تدعى نجوى طعيمة 37 سنة، وصلت الي مستشفى العريش من خلال معبر رفح يوم يوم 7 نوفمبرالماضي وكانت قد أصيبت بكسور مضاعفة في الجسم وتوفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وبوفاة السيدة تصبح ثاني حالة وفاة في مستشفى العريش اليوم.

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وفاة سيدة من غزة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش

كانت المصادر الطبية أكدت أن طفلا وشابا توفيا أمس حيث إن الطفل أنس مؤمن محمد يبلغ 3 شهور من الأطفال المصابين فارق الحياة، وتوفي أيضا أحمد فياض مريض سرطان فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، وتم إنهاء إجراءات شهادة الوفاة وتصريح الدفن.





وأضافت المصادر أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين الذين توفوا داخل مستشفى العريش 8 شهداء.

39 مصابا في مستشفى العريش

ويخضع حوالى 39 مصابا فلسطينيا للعلاج فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء من خلال فرق اطباء فى تخصصات مختلفة، من اطباء البروتوكول الطبى الموقع بين جامعات " المنصورة والزقازيق والازهر والقاهرة " والمستشفيات التعليمية والمعهد القومى للقلب.





وبحسب مصدر طبى فان المستشفى استقبل حوالى 149 مصابا فلسطينيا، متواجد منهم 39 مصابا منهم 16 فى القسم الداخلى و10 فى العناية للكبار و3 فى العناية للاطفال و10 فى الحضانات، مضيفا ان 110 مصابا تم خروجهم منهم 4 بحالة تحسن و100 تحويل لمستشفيات اخري و6 وفيات، كما اشار المصدر الى اجراء حوالى 123 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام.





وفي ذات السياق يخضع حوالى 19 مصابا فلسطينيا للعلاج فى السفينة الفرنسية " ديكسمودى " التى ترسو فى ميناء العريش البحري، حيث يقوم فريق طبى متخصص بانتقاء المصابين الذين تتوفر إمكانيات علاجهم فى السفينة، والتى تضم 40 سريرا طبيا وغرفتى عمليات و15 سرير حجز و5 غرف عناية اطفال.





جدير بالذكر ان محافظة شمال سيناء جهزت 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد وتحتوى المستشفيات على طاقة استيعابية تصل الى 300 سرير طبى