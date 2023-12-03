الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للمعاق (صور)

شمال سيناء تحتفل
شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للمعاق،فيتو

 احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمي للمعاق، حيث نظمت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم الاحتفال في مجمع التربية الخاصة بمدينة العريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.
أكد المحافظ على أهمية رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتلبية احتياجاتهم وتسهيل مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات.

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شمال سيناء تحتفل باليوم العالمي للمعاق

 أشار المحافظ إلى صدور عدد من القرارات الحكومية لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس التزام الحكومة بتوفير الفرص والموارد الضرورية لتمكينهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق المساواة في الفرص والوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل دون أي تمييز.


 لفت المحافظ، إلى أن اليوم العالمي للمعاقين يأتي كفرصة لرفع الوعي حول قضاياهم وتسليط الضوء على حقوقهم واحتياجاتهم، اذ يهدف هذا اليوم إلى تشجيع التضامن والتفاهم، وتعزيز الإجراءات والسياسات التي تساعد في إدماجهم بشكل أفضل في المجتمعات.

 وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية لطلبة مجمع مدارس التربية الخاصة، بجانب وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حمل خلالها المشاركون أعلام مصر وفلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية.

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اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الكوفية الفلسطينية اليوم العالمي للمعاقين تلبية احتياجاتهم جنوب سيناء ذوي الاحتياجات الخاص

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