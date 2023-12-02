المؤثر غانم المفتاح القطري يصل مطار العريش لزيارة مصابي غزة (صور)
وصل قبل قليل غانم المفتاح المؤثر القطري مطار العريش الدولي لزيارة مصابي غزة بمستشفى العريش العام.
المؤثر غانم المفتاح القطري يصل مطار العريش لزيارة مصابي غزة في مستشفى العريش
واستقبلت لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون القطرية المؤثر غانم المفتاح فور وصوله مطار العريش الدولي استعدادًا لزيارة مصابي غزة في مستشفى العريش العام.
كانت أعلنت مصادر بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، امس عن وفاة سيدة من مصابي غزة أثناء تلقيها العلاج بعد وصولها للمستشفى خلال الشهر الماضي، ويجري إنهاء الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى قطاع غزة.
واعلنت المصادر ان السيدة تدعى نجوى طعيمة 37 سنة وصلت الي مستشفى العريش من خلال معبر رفح يوم يوم 7 نوفمبر الماضي كانت أصيبت بكسور مضاعفة في الجسم وتوفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
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