ثروة أم مخاطرة.. هل تنجح زراعة التبغ في مصر؟، تقرير رسمي يكشف الفوائد والأضرار، وخبراء يوضحون المعوقات

زراعة التبغ في مصر، التبغ هو أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يتم استخدامه في صناعة السجائر والمعسل وغيرها من المنتجات، وتعتبر مصر من أكبر مستوردي التبغ في العالم، حيث تستورد بما يقارب 200 مليون دولار سنويًا.

ومؤخرًا، طرحت عدة جهات في مصر فكرة زراعة التبغ محليًا، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتأتي هذه الفكرة في ظل ارتفاع أسعار السجائر في مصر، وزيادة الطلب على التبغ المحلي.

قانون الزراعة يحظر زراعة التبغ في مصر إلا في نطاق التجارب

حظر قانون الزراعة رقم 54 لسنة 1966 زراعة التبغ في مصر إلا في نطاق التجارب من جانب وزارة الزراعة وجهاتها البحثية، وذلك بعد التوصيات التي خرجت من معهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية عن خطورة نبات التبغ على البيئة المصرية لعدة أسباب أهمها توطينه لعدد من الأمراض الفيروسية الخطيرة في التربة المصرية إلى جانب احتياجه إلى مبيدات مكافحة ضارة بالبيئة المصرية وهو ما قد يتسبب في تلوث التربة بشكل كبير وهو ما يمثل خطورة على الصحة العامة.

ويعتبر التبغ من أكثر المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه وهو ما يحول دون زراعته في مصر، حيث اقتصرت مساحاته خلال فترة حكم محمد على باشا على بعض مناطق بمحافظة الفيوم قبل أن يقرر الباشا حظر زراعته في مصر لحساب محاصيل آخرى على رأسها القطن الذي اعتبر لعقود أحد أهم ثروات الاقتصاد المصري.

كما تصدم زراعة التبغ في مصر بعدة معوقات هامة أهمها الحاجة إلى الحصول على التصاريح الأمنية من وزارة الداخلية إلى جانب الناحية الأمنية، وإمكانية التهريب، وزراعة أصناف أخرى من الزراعات القائمة، وضرورة أخذ رأى وزارتى الصحة والداخلية ودار الإفتاء.

فيما اكد تقرير وزارة الزراعة ان هناك تجارب منذ سنوات طويلة تحدث لتطبيق زراعة التبغ ولكن لم تنفذ، والحكومة لن تستغنى عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى.

تقرير معهد بحوث أمراض النبات بشأن زراعة التبغ

وأضاف تقرير معهد بحوث أمراض النبات أنه لا يوجد خريطة زراعية فى مصر لزراعة التبغ، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، كما أنه ليس له مردود اقتصادى، ولم يحقق مزايا اقتصادية، ويحتاج بعد الزراعة إلى تكنولوجيا عالية لصناعة إنتاج المحصول، من خلال استخدام تكنولوجيا عالية تسمى بالتعطين، ولا يوجد فنيون فى مصر لصناعة المنتج الخام النهائي قبل مراحل التصنيع.

كما ترفض وزارة الزراعة تخصيص مساحات لزراعة التبغ نظرا لمحدودية المساحة الزراعية والمحصولية في مصر والتي لا تكفي لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية التي تعاني مصر من عجز كبير فيها وتتكلف قرابة 5 مليارات دولار سنويا لاستيراد نواقصها من الحبوب والأعلاف.

ارتفاع أسعار السجائر في مصر

ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، لا يزال سعر السجائر يشهد ارتفاعا عن الاسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات المنتجة، وبحثت الحكومة طيلة الشهور الماضية عن اليات وحلول لمواجهة ازمة ارتفاع اسعار السجائر والتى كان من ضمنها مقترحات لزراعة التبغ فى مصر، حيث يعتبرالتبغ هو المادة الخام لصناعة السجائر.

تاريخ زراعة التبغ فى مصر

ولعل البعض لا يعلم ان التبغ كان بالفعل يتم زراعته فى مصر، حيث كان يتم زراعة الدخان أيام محمد على، وكانت المساحة المنزرعة فى محافظة الفيوم محدودة، وكانت مخصصة للاستهلاك المحلى، وقد صدر فى عهد محمد علي باشا، قرار بتجريم زراعة التبغ، ولا تزال زراعته تحتاج لمزيد من المراجعة والتدقيق للتحقق من مدى جدواه الاقتصادية، حيث يرى الخبراء أن زراعة التبغ فى مصر قد تكون صعبة لعدد من الأسباب حيث ان زراعة التبغ تحتاج إلى نهار طويل أكثر من 16 ساعة ، فضلا على انها تحتاج لمعدلات عالية من الرطوبة للوصول لنفس المذاق المعتاد لدى الجمهور، هذا بالاضافة الى ان زراعة التبغ تحتاج إلى تكنولوجيا قد تكون غير متوفرة في مصر.



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إبراهيم الإمبابي: المناخ في مصر لايتناسب مع زراعة التبغ

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المناخ في مصر وطبيعة التربية لا يتناسب مع زراعة التبغ في مصر وبالتالي فزراعته أمر صعبا.

وأشار إلى أن "التبغ" وهو المادة الخام التي يصنع منها السجائر لا تتم زراعته في مصر، ويتم استيرادها من عدة دول مثل فرنسا- إندونيسيا -أمريكا -الهند –إيطاليا.

التبغ إحدى مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر

وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو أن التبغ يعد أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية لصناعة السجائر، هذا في الوقت الذي تعد فيه السجائر أحد أشكال المزاج المعتاد لدى المستهلك المصري.

وقال إن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة أن التبغ لا يتم زراعته فى مصر كما ذكرنا مسبقا، مشيرا إلى أن زراعة الدخان فى مصر مجرمة، لافتا الى إن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا و280 مليون سيجارة يوميا.

ولفت الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.

هانى امان: عدة جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر

وطبقا لتصريحات سابقة ذكرت علي لسان المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني - اكد أن هناك عدة جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر، لكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك قانونا منذ عهد محمد علي باشا، يمنع زراعة التبغ في مصر، في حين أنه لا يمانع فكرة زراعة التبغ، ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن زراعة التبغ يجب أن ترتبط بها صناعة لتجهيز الدخان حتى يمكن استخدامه في الصناعة. وطبقا لتصريحاته قال أن صناعة وزراعة التبغ متخصصة وتحتاج لوجود شركات كبيرة في هذا المجال

وقال أمان، في تصريحاته السابقة أن أسباب منع زراعة التبغ في مصر، تعود إلى قانون منذ عهد محمد علي، ولا يزال هذا الفرمان ساريا، موضحا أنه جرت دراسة لزراعة التبغ في منذ أكثر من مرة لكن لم يتم إقرار ذلك، مشيرا إلى أن أسباب المنع في تلك الحقبة لم تكن متعلقة باعتبار التبغ مثل الحشيش أو الأفيون، وكانت متعلقة بتوازنات اقتصادية، حيث كان يتم زراعة القطن، فيما يتم استيراد الدخان من الخارج.

معوقات تواجه زراعة التبغ في مصر

- خطورة نبات التبغ على البيئة المصرية، حيث يمكن أن يتسبب في نقل الأمراض الفيروسية الخطيرة إلى التربة المصرية.

- احتياج التبغ إلى كميات كبيرة من المياه، وهو ما قد يمثل عائقًا في ظل محدودية الموارد المائية في مصر.

- الحاجة إلى تكنولوجيا عالية لزراعة التبغ وإنتاجه، وهي تكنولوجيا غير متوفرة في مصر حاليًا.