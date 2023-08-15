أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

أسعار السجائر في مصر اليوم، يعانى سوق السجائر أزمة حادة فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وذلك مع انتشار السوق السوداء، فما زالت ارتفاع أسعار السجائر أزمة تؤرق مزاج المدخنين، الذين يعتبرون السجائر أحد أهم أشكال ضبط المزاج لديهم ولا يمكن الاستغناء عنها.

ونرى أن تداعيات الأزمة تترك بصماتها بوضوح فى السوق، وذلك من خلال ارتفاع أسعارها مقارنة بالسعر الرسمى المعلن من قبل الشركات المنتجة، مما يسبب حالة من الضيق بين المستهلكين.

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اسعار السجائر في مصر اليوم

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعات متتالية بشكل غير رسمى خلال الأسابيع الماضية في الأسواق، كما اختفى بعض الأنواع منها في عدد من المناطق، حيث ترجع زيادة الأسعار غير الرسمية بالأسواق إلى جشع بعض التجار في بيع ما لديهم من بضائع بأسعار كبيرة.

ارتفاع أسعار السجائر

ولا يوجد أى تاجر الآن يقوم ببيع السجائر بالأسعار الرسمية بل يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، ولقد وصل الأمر إلى أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، هذا فى الوقت الذى انتشرت فيه على السوشيال ميديا أحد مقاطع الفيديوهات لأحد الطوابير لزبائن السجائر فى منطقة باب البحر - “فى الفجالة” والتى يتم بيع السجائر بالجملة بها.

التغير الشهري لأسعار السجائر

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%) وذلك خلال شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023، وذلك طبقا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

التغير السنوي لأسعار السجائر

وسجلت مجموعة الدخان ارتفاعا بنسبة (51.9%) خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022.

اسعار السجائر في مصر اليوم

اسعار السجائر في مصر اليوم

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر يعانى من أزمة حادة تتمثل فى ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن السجائر تعد أنواع المزاج المعتاد لدى المستهلك المصري. لافتا إلى أن المستهلك يعاني بشدة من الارتفاع غير المبرر لأسعار السجائر، حيث إنه يدفع أكثر من ثمنها الحقيقي نتيجة أطماع بعض التجار

وقال الإمبابي، فى تصريحات خاصة لـ فيتو "إن تصريح الحكومة بعزمها على زيادة الضرائب المحصلة على السجائر بقيمة 86.9 مليار جنيها بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه عن ماتم تحصيله فى العام الماضى، حيث تم تحقيق 81 مليار في عامي 2022 و2023، جعل كل تاجر يخمن قيمة الزيادة المتوقعة بشكل عشوائى ويفرضها على المستهلك، مما جعل هناك انفلاتا فى الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه يوجد الآن فى سوق السجائر.

وأوضح الإمبابي أنه لحل تلك الفجوة بين الرقمين الذى تم ذكرهم من قبل وهو “6 مليارات جنيه المتبقيين” فكان يجب تعديل التشريع الضريبي على السجائر مما يساهم فى تحقيق هذا الفارق وتدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة.

آليات السيطرة على أزمة سوق السجائر

أسعار السجائر في مصر اليوم، وأوضح رئيس الشعبة أن السيطرة على أزمة سوق السجائر كانت تتطلب السرعة فى إقرار التعديل الضريبي على السجائر، لافتا إلى أن الزيادة التي تم عرضها وفقا للتعديل الضريبي، تضاف على السجائر كانت لا تتعدى 2 جنيه وليس 30 جنيها وأرقام مبالغ فيها كما يحدث الآن فى السوق، موضحا أن تلك الزيادة الكبيرة تدخل جيوب التجار وليس خزينة الدولة. هذا فضلا على أن حالة الارتفاع غير المبرر تتطلب بشدة تشديد الرقابة مما يقلل من الزيادات غير المبررة.

مقترحات لحل أزمة السجائر

واقترح رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عدة حلول لمواجهة أزمة ارتفاع اسعار السجائر وتتمثل فى إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية"، لافتا إلى أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال 4 أيام، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

وأشار إلى أن الاقتراح الثانى هو توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار،والاقتراح الثالث يتضمن العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة) أما الثلثان الآخران يتم توزيعهما على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة، لافتا إلى قيام إحدى شركات إنتاج السجائر بتغيير نظام التوزيع منا سوف ينعكس على ضبط الأسعار هذا فضلا عن أهمية سرعة الاعلان عن نسبة الضريبة المقرر فرضها على السجائر والأدخنة والتي كان من المفترض إقرارها من خلال البرلمان؛ وبالتالى يتحدد السعر النهائي للمنتج ونغلق باب الاجتهادات والتخمينات فى تحديد الأسعار المستقبلية للسجائر.