الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تعترف بأن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلن  وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن إسرائيل قد تواجه هزيمة استراتيجية في قطاع غزة.


هزيمة استراتيجية تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وقال لويد أوستن  : "لا يمكن لجيش الاحتلال  الإسرائيلي أن يكسب المعركة ضد حماس إلا إذا قامت القوات الإسرائيلية بالمهمة الرئيسية المتمثلة في منع مقتل المدنيين والعمل لحمايتهم في قطاع غزة."
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

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وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم:" تمكن مقاتلو  القسام من رصد تمركز للعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للاجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".


واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في قطاع غزة،و أعلن الجيش  عن مقتل ضابط وجندي في صفوفه، خلال معارك في شمال ووسط القطاع.

وسمح جيش الاحتلال  الإسرائيلي بنشر اسمي القتيلين وهما:

-الرقيب إسشالو سما، 20 عاما من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 932 من لواء ناحال، توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية بعد إصابته في معركة يوم 14 نوفمبر شمال قطاع غزة.

-المقدم احتياط أور براندز 25 عاما من شوهام، مقاتل في الكتيبة 82 من اللواء السابع، "تشكيل اقتحام من الجولان"، قتل الليلة الماضية في معركة وسط قطاع غزة.
ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال  الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى نحو 400.

وكثف جيش الاحتلال  الإسرائيلي أمس السبت غاراته واستهدافاته في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار المعارك في الشمال.

وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عدد الشهداء في قطاع غزة 



من جانب آخر، أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أمس السبت، عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.

 

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

 

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