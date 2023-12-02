وزير جيش الاحتلال: عدنا للقتال بكل قوتنا في غزة وهذا سبب مواصلة الحرب

العملية البرية في غزة، قال يوآف جالانت وزير جيش الإسرائيلي: إن الجيش عاد للقتال بكل قوته حتى تحقيق الأهداف في قطاع غزة.



مواصلة إسرائيل حربها في غزة

وزعم “جالانت” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل:"سنواصل الحرب لأن حركة حماس لم تلتزم بما اتفقنا عليه".

رفض حماس

وادعى: أن حركة حماس أخلت بالاتفاق ورفضت تسليم ١٥ امرأة وطفلين، مشيرا إلى أن النتائج التي حققناها خلال الأسابيع الماضية كبيرة.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير في عملية طوفان الأقصى

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وجثته محتجزة لدى حماس.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها تمكنت من تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين واستهدفت جنودًا أثناء تواجدهم في منزل بشمال قطاع غزة.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن إصابة 6 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة أحدهم في حالة حرجة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

ومن جانبه ذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت: "استهدفنا أيضًا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

وأكد بيان حزب الله الصادر، اليوم، أنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا "الجراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرًا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله نفذ 5 استهدافات أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعًا للجنود في محيط موقع جبل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.



انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح أمس الجمعة، دون إعلان تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.