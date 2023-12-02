السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

اغتيال كبار قادة حماس، إسرائيل تكشف خطتها القادمة في الحرب على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، كشفت تقارير عبرية، اليوم السبت، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات العسكرية مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - خلال الفترة القادمة في قطاع غزة.


خطة جيش الاحتلال الجديدة للهجوم على قطاع غزة 

وأكدت  صحيفة وول ستريت جورنال، ان جيش الاحتلال بدأ يركز خططه في الحرب على اغتيال قادة حماس سواء في قطاع غزة أو في أي منطقة حول العالم.

 

وشكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "نيلي"، وذلك بهدف  تتبع واغتيال قادة حركة حماس في داخل وخارج فلسطين.

 

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ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، تقريرًا يكشف خطة إسرائيل لاغتيال قادة حركة حماس في جميع أنحاء العالم، بمجرد انتهاء حربها في قطاع غزة.


العدوان الإسرائيلي على غزة

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر وكالات الاستخبارات بوضع خطط لاغتيال كبار قادة حماس، الذين يعيشون خارج غزة "في أي مكان بالعالم".

 

ومع ذلك، فإن "القيام بذلك على الأراضي القطرية أو التركية كان من الممكن أن يؤدي إلى توتر أو نسف الجهود الدبلوماسية لتحرير الأسرى، مما أدى إلى تأجيل الفكرة"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

 

وفي السياق ذاته ادعت  حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها لا تريد الاستحواذ على أراضي قطاع غزة.

 

خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء العدوان 

وزعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنها تريد حماية أمنها، مبررة ذلك بأن المناطق العازلة داخل غزة لا تعني سيطرة جيش الاحتلال على أراضي القطاع.

 

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد ضمان السيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عددًا من الدول العربية بخطتها لإنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بزعم أنها تحاول منع وقوع هجمات في المستقبل.

 

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أن المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل سيتم ترسيم حدودها كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب.

 

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ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولهم:" إن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة".

 

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر  من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".


في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

 

في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

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