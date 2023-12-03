صبحي يهنئ سيف عيسي بالميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى بمانشستر

سيف عيسي، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل الأوليمبي سيف عيسي، بعد فوزه بالميدالية الفضية العالمية لبطولة نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات

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وكان سيف عيسى قد تأهل إلى الأولمبياد بعد الميدالية الفضية التى أحرزها ببطولة أفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بكوت ديفوار الشهر الماضى، ويتأهل بالتصنيف الأولمبى لدورة الألعاب الأولمبية باريس كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أولمبياد باريس

تستعد الشرطة الفرنسية للدفع بأكثر من 40 ألف فرد، لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، والمقرر إقامتها 26 يوليو المقبل، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة حضرية مفتوحة على ضفاف نهر السين.

وأعلن هذا الرقم، رئيس شرطة باريس، لوران نونييز، والذي أوضح خلال مقابلة نشرتها جريدة لو باريزيان، اليوم الأربعاء، أنه في كل يوم من أيام الأولمبياد سيكون هناك متوسط 30 ألفا من أفراد الشرطة وحرس الدرك، موزعين على المناطق التي تشهد المنافسات، ومناطق أخرى مثل مقرات إقامة الرياضيين أو المركز الصحفي.

وأكد نونييز، أن عدد الجمهور الذين سيحضرون حفل الافتتاح لم يتحدد بعد، وذلك بعد أن أشارت أيضا لو باريزيان، دون تأكيد الأمر رسميا، إلى أنه تم تخفيض القدرة الاستيعابية للحضور إلى 400 ألف شخص لأسباب أمنية.

وقال رئيس شرطة باريس: إن هذا الأمر "سيعتمد بشكل أساسي على البرنامج الفني الذي يتم إعداده" لأنه يجب إدارة وتأمين المداخل والمخارج وأماكن بيع الكتب على أرصفة النهر على طول الطريق، وبعض الأماكن الاستراتيجية التي نخشى أن يتجمع الناس بها.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.