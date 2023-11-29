أولمبياد باريس، 40 ألف شرطي لتأمين الافتتاح

أولمبياد باريس، تستعد الشرطة الفرنسية للدفع بأكثر من 40 ألف فرد، لتأمين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، والمقرر إقامتها 26 يوليو المقبل، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة حضرية مفتوحة على ضفاف نهر السين.

أولمبياد باريس

وأعلن هذا الرقم، رئيس شرطة باريس، لوران نونييز، والذي أوضح خلال مقابلة نشرتها جريدة لو باريزيان، اليوم الأربعاء، أنه في كل يوم من أيام الأولمبياد سيكون هناك متوسط 30 ألفا من أفراد الشرطة وحرس الدرك، موزعين على المناطق التي تشهد المنافسات، ومناطق أخرى مثل مقرات إقامة الرياضيين أو المركز الصحفي.

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وأكد نونييز، أن عدد الجمهور الذين سيحضرون حفل الافتتاح لم يتحدد بعد، وذلك بعد أن أشارت أيضا لو باريزيان، دون تأكيد الأمر رسميا، إلى أنه تم تخفيض القدرة الاستيعابية للحضور إلى 400 ألف شخص لأسباب أمنية.

وقال رئيس شرطة باريس: إن هذا الأمر "سيعتمد بشكل أساسي على البرنامج الفني الذي يتم إعداده" لأنه يجب إدارة وتأمين المداخل والمخارج وأماكن بيع الكتب على أرصفة النهر على طول الطريق، وبعض الأماكن الاستراتيجية التي نخشى أن يتجمع الناس بها.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.

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وكان مبابي (24 عاما)، قد أكد في أبريل الماضي، أنه يتطلع للمشاركة في العرس الأولمبي، مضيفا أن القرار ليس بيده فقط.

ولا تبقى الأندية مجبرة على ترك نجومها للمشاركة في الأولمبياد، لكونها غير مدرجة في الأجندة الدولية.

كما توجد عقبة أخرى في إقامة منافسات كأس الأمم الأوروبية، صيف العام المقبل في ألمانيا، حيث ستقام المباراة النهائية يوم 14 تموز/يوليو.

ويحق لكل منتخب الاستعانة بـ3 لاعبين كبار فوق 23 عاما، في القائمة المشاركة بمنافسات كرة القدم في الأولمبياد.

مبابي يكشف موعد تحديد مستقبله مع باريس

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسي أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ينوي حسم قراره الأخير بشأن إمكانية تجديد عقده، بعد انتهاء مشوار باريس في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضافت "العلاقة بين مبابي وإدارة باريس، تحسنت كثيرا بعد صيف ساخن، بعدما رفض اللاعب، خيار تجديد التعاقد أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الأخيرة".

وأشارت إلى أن مسئولي باريس أكثر هدوء بشأن الوضع، عكس الصيف الماضي، حيث أدى الخوف من فقدان اللاعب، إلى دخول النادي في أزمة قبل بداية الموسم.

ونوهت بأن "هناك أنباء حول وجود اتفاق بين مبابي وباريس، على التخلي عن جزء كبير من مكافآته المالية في الموسم الأخير من التعاقد الحالي".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.