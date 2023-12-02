السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ سلمى علي بعد التأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس2024

البطلة الباراليمبية
البطلة الباراليمبية سلمي علي،فيتو

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي البطلة الباراليمبية سلمي علي، بعد تأهلها رسميًا إلي دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.


جاء ذلك بعد الفوز بالميدالية الفضية التاريخية في بطولة نهائي الجائزة الكبرى للباراتايكوندو بمدينة مانشيستر الإنجليزية، لتتأهل من خلال التصنيف الباراليمبي للباراتايكوندو دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، كأول فتاة مصرية وعربية وأفريقية.

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وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

 

وعلي صعيد آخر حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تكريم المنتخب المصري للبوتشا بمركز التعليم المدنى بالجزيرة  وذلك بعد حصوله مؤخرا على البطولة الأفريقية متفوقا على منتخبات أفريقية لها باع كبير فى اللعبة.

 

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره للمنتخب المصري للبوتشا ولاعبيه، موضحا أن الهدف هو ممارسة الرياضة بالشكل المفروض ومشيدا بدور الأسرة على تشجيع أولادهم لممارسة الرياضة وهو الهدف الأكبر والأسمى.

وتقدم الدكتور أحمد ادم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا بالشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا خلال الفترات الماضية  كما قام بوعد وزير الرياضة بتحقيق أول ميدالية فى الأولمبياد البارالمبي القادم ٢٠٢٤.

 المنتخب المصري للبوتشا

وكان المنتخب المصري للبوتشا قد نجح فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤  بعد تتويجه مؤخرا  ببطولة افريقيا والتى استضافتها مصر فى يوليو الماضي حيث استطاع  المنتخب المصري للبوتشا تحقيق  ٨ ميداليات منهم ٤ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضة وميدالية برونزية، وهي تعد المرة الأولى في تاريخ مصر التأهل الى الأولمبياد البارالمبي بباريس ٢٠٢٤

وتعد رياضة البوتشا واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية سنة ١٩٩٥ ودخلت اللعبة مصر منذ ٢٠١٨.
حضر فاعليات التكريم  الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والاستثمار والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية 

 

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