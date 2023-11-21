أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لأولمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأولمبياد باريس 2024، بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول، والبطل الأوليمبي سيف عيسى.

في بداية اللقاء اطمأن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسى بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا: "لا تفكر في أي شيء، معاك إن شاء الله نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، كما هنأه على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ من خلال التصنيف الأوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

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أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو

اطلع الدكتور أشرف صبحي، علي برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول الي مستهدفاته بأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدًا علي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو



وأكد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو



حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.

أشرف صبحي يبحث استعدادات التايكوندو لـ أوليمبياد باريس ويطمئن على سيف عيسى، فيتو

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبد العزيز البمبى خال اللاعب محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب وشقيق اللاعب نصر صلاح؛ لبحث آخر مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بسيون الغربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، ديسمبر القادم، لاستقبال الشباب وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، تقديرًا الإنجازات والألقاب التى حققها الفرعون المصرى فى مسيرته الكروية، فى المحافل الدولية.



وأشاد خال اللاعب محمد صلاح، عبد العزيز البمبى، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بتواصل مكتب الوزير مع رئيس مجلس الإدارة يومًا بعد يوم للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير وعما إذا كانت هناك معوقات من عدمه، موضحًا أن الأعمال سوف تنتهي وسيتم تسليم المركز وافتتاحه قريبًا.





محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة 18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة 14 من جوائز دبي جلوب سوكر.

جائزة جلوب سوكر

وتشهد الدورة تنافس 30 اسما على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، منهم 10 لاعبين بمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، وهاري كين من بايرن ميونخ، وجود بيلينجهام من ريال مدريد، ومحمد صلاح من ليفربول.

كما تشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي.

ويتنافس كل من هالاند وكين ورونالدو ومبابي على الفوز بجائزة مارادونا لأفضل هدّاف، حيث لا يفصل بينهم سوى فارق بسيط في عدد الأهداف، وذلك قبل أقل من 6 أسابيع على نهاية العام.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".