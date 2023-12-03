الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة أسيوط تحيل 3 أطباء للتحقيق

حملة متابعة لمديرية
حملة متابعة لمديرية الصحة بأسيوط، فيتو

 وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مسئولي الصحة بمحافظة أسيوط بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المنشآت الطبية وتقييم مستوى الخدمات على أرض الواقع، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى فضلا عن متابعة المستشفيات التي يجرى تطويرها لرفع كفائتها وتذليل كافة العقبات للانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة لها.

 

إحالة 3 أطباء للتحقيق 

 وفي هذا الإطار واستمرارًا لجولاته المفاجئة على المنشآت الصحية في مختلف الأماكن والأوقات كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط وضم في عضويته دكتور مصطفى محمد مدير إدارة الطوارئ ودكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفني ودكتورة عبير جمال مسئول الأزمات ودكتور إيهاب عباس عضو إدارة الطوارئ ودكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية للقطاع الصحي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية، لمفاجأة مستشفى الايمان العام بالأربعين ليلة أمس للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتي أسفرت عن إحالة 3 أطباء أخصائيين للتحقيقات لتغيبهم عن النوبتجية. 

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وفد صحة أسيوط يتفقد أقسام المستشفى 

 من جانبه تفقد وفد متابعة وزارة الصحة والسكان بأسيوط قسم الاستقبال العام والعناية المركزة والحروق والمبتسرين والإصابات والأقسام الداخلية من جراحة رجال وحريم وباطنة ونساء كما تفقدت الحملة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى واطمئن على مرضى الغسيل الكلوى كما دار نقاش بينهم وبين المرضي والمرافقين للمرضى. 

وخلال لقائه أوضح دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الجولات التفقدية للمنشآت الطبية تمثل أهمية خاصة لتحقيق الانضباط بها، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فى المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية الحكومية، مما يرفع عن كاهل المواطنين تكلفة تلقى الخدمات الطبية فى المنشآت الخاصة.

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 من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، أنه تم الاطمئنان على انتظام سير العمل، ووجود الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفى، كما وجه بضرورة تدريب الأطقم التمريضية لتنمية مهاراتهم، والالتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي

 

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أسيوط الخدمة الطبية الدكتور خالد عبد الغفار الرعاية الصحية العناية المركزة الغسيل الكلوي محافظة اسيوط مستشفى الإيمان العام وحدة الغسيل الكلوي وكيل وزارة الصحة بأسيوط

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