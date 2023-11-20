الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة أسيوط تنظم قافلة طبية توعوية بمرض السكري بعلوان

قافلة طبية بأسيوط،
قافلة طبية بأسيوط، فيتو

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة توعوية في مركز طب الأسرة بقرية علوان بمحافظة أسيوط وذلك بقيادة الدكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بصحة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع  كلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس.

 يأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة بأسيوط على التعاون مع أساتذة الطب بمختلف التخصصات لتقديم خدمات متنوعة لكافة المرضى. 

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حضر مراسم افتتاح القافلة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ودكتورة مرفت عبد الرحمن وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة سفنكس والدكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة والدكتورة مريم سعد مدير الإدارة الصحية بمركز أسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة. 

 

اليوم العالمي لمرضى السكر 

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمرضى السكر بالتعاون بين  مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الطبيعي بأسيوط وجامعة سفنكس كلية العلاج الطبيعي.

 

التشخيص المبكر لمرضى السكري 

 

وأضاف وكيل الوزارة خلال تصريحاته، أن القافلة تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في توجيه التثقيف الصحي حول مرض السكري، ورفع الوعي بالتدابير الوقائية لتأخير ظهور المرض، إلى جانب تشجيع التشخيص المبكر والتعرف على الأعراض الأولية وتجنب المضاعفات.

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من جانبها، أشارت دكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة أن برنامج القافلة الإرشادي والتوعوي اشتمل علي شرحًا مفصلًا حول مرض السكر ودرجاته وأعراضه، وكيفية التعامل السليم معه، بالإضافة إلى تقديم إرشادات ونماذج توضيحية مبسطة شملت المعلومات العلمية حول المرض وأسماء الأعراض.

 

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