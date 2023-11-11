صحة أسيوط تضع خطة لمفاجأة كافة المنشآت الصحية والمستشفيات بزيارات

فاجأ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط يرافقة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية للشؤون الوقائية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، العاملين بالقمسيون الطبي العام بأسيوط بزيارة، لتفقد سير العمل به.

صحة أسيوط تتفقد القومسيون الطبي العام

وخلال جولة وكيل وزارة الصحة علي مقر القمسيون الطبي العام بأسيوط برفقة الدكتور أسامة حجازي عبد الموجود مدير عام القمسيون الطبي بأسيوط تابع وكيل الدكتور محمد زين سير وانتظام العمل به وتفقد أقسامه مؤكدا ضرورة فتح لقاءات حوارية مع المرضي والمترددين عليه لتلقي الخدمة للتعرف علي أهم الملاحظات وتذليل أي مشكلات تواجههم والتعرف علي مدي رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات قد تطرأ.

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لقاءات مفتوحة بالمرضى

وعقد وفد مديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة لقاءات مفتوحة بينهم وبين المرضي والمرافقين لهم وكذلك وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين القومسيون الطبي لمناقشة عدد من المحاور.

مفاجئة كافة المنشآت الصحية

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه تم وضع خطة لمفاجئة كافة المنشآت الصحية والمستشفيات والوحدات في كافة أنحاء أسيوط في مختلف الأوقات والمراكز حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الهدف من هذه الجولات يأتي في إطار خطة المديرية لإعادة الانضباط المنشآت الصحية وكذلك للاطمئنان علي توافر المستلزمات الطبية واطقم العمل وتقديم كافة الخدمات الصحية والوقوف علي مشاكل المرضى وتقديم حلول عاجلة لها.

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