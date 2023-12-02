السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

تحرير 200 محضر تمويني خلال حملات بأسيوط

حملة لتموين أسيوط،
حملة لتموين أسيوط، فيتو

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة علي توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري موجهًا كافة رؤساء المراكز واللأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

تحرير 200 مخالفة تموينية 

وأشار محافظ أسيوط الى انه تم تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقري ومراكز المحافظة وأسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمت هذه الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

ولفت محافظ أسيوط الى ان مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز قامت بمتابعة فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة اسيوط وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلا عن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والاحياء ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالاسواق.

 

محافظ أسيوط: تكليف الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

تحرير 343 مخالفة تموينية في حملات بالأسواق والمخابز بديروط أسيوط على مدار شهر


يذكر أن محافظ أسيوط  أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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