الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

توافد أبناء الجالية المصرية في بوليفيا والفلبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فيتو

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، توافد أبناء الجالية المصرية في دولتي بوليفيا والفلبين، اليوم الجمعة إلى مقر سفارتي مصر هناك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية


انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في بوليفيا والفلبين 

وفي وقت سابق من اليوم، قال  السفير المصري برومانيا: إن السفارة شهدت منذ صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين بالخارج إقبالا متوسطا على لجان الاقتراع.

 

وأوضح سفير مصر برومانيا في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الناخبين كانوا في انتظار فتح اللجان قبل بدء موعدها الرسمي بأكثر من نصف ساعة للإدلاء بأصواتهم.


وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

 

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وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023.

 

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فيتو 

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.


وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

 

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

 

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

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توافد أبناء الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

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المصريون بالنمسا وتونس والعراق والصين يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة (فيديو)

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انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية مصر بوليفيا الفلبين

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