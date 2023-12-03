4 ملفات على طاولة فيتوريا بعد عودته من الإجازة.. حسم القائمة المبدئية للمنتخب بأمم إفريقيا.. وتحديد طرف المباراة الودية بمعسكر يناير

لا صوت يعلو داخل اتحاد الكرة المصري، عن استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم لبطولة أمم إفريقيا للكبار 2024، المقرر انطلاق فعالياتها في الثالث عشر من يناير المقبل في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

Advertisements

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة بكافة مستوياتهم في مناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه في الثالث من يناير المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024" ودراسة كافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر، من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أملا في إعتلاء منصة التتويج واستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن مصر منذ 13 عاما، حيث كانت أخر لقب للكان توج به الفراعنة في نسخة 2010 بأنجولا.

وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عودة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من الإجازة التي يقضيها مع أسرته في البرتغال من أجل عقد جلسة معه، والوقوف على احتياجات الجهاز الفني في معسكر الفراعنة المقبل، والذي سيكون الأخير قبل شد الرحال إلى كوت ديفوار للمشاركة في النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا للكبار.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز الملفات العاجلة على طاولة البرتغالي روي فيتوريا خلال اجتماعه مع مسئولي اتحاد الكرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر منتخب مصر المقرر إنطلاقه في الثالث من يناير والذي يستمر حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان الإفريقي.

منتخب مصر يستعد لبطولة أمم أفريقيا، فيتو

حسم القائمة المبدئية للفراعنة بأمم إفريقيا

يترقب مسؤولو اتحاد الكرة المصري وصول فيتوريا خلال الساعات القادمة، حيث كان مقررا أن يصل القاهرة أول أمس الجمعة، ولكن تأخر وصول الخواجة لأسباب غير معلومة.

ويعقد روي فيتوريا اجتماعًا مع جهازه المعاون بمجرد وصوله إلى القاهرة، من أجل حسم أسماء اللاعبين ال55 الذين سيتم إرسال أسمائهم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضمن القائمة المبدئية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

فيتوريا مع حازم إمام، فيتو

موعد إرسال القائمة النهائية

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد يوم 14 ديسمبر القادم موعدا لإرسال القائمة الأولية لكل المنتخبات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية وستضم 55 لاعبا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية يوم 3 يناير القادم وستضم 27 لاعبا فقط هم من يحق لهم المشاركة في مباريات البطولة.

تحديد طرف المباراة الودية بمعسكر يناير

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، إجتماعا مع مسئولي الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري، من أجل مناقشة كافة متطلبات الخواجة في معسكر يناير من حيث تحديد الفريق الذي سيواجه منتخب مصر في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن فيتوريا استقر على مواجهة منتخب من إفريقيا السمراء من التصنيف الثاني، ورفض فيتوريا أن يواجه منتخبات آسيوية أو أوروبية أو لاتينية، على الرغم من تلقي اتحاد الكرة العديد من العروض من مدارس كروية محتلفة لمواجهة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمسك فيتوريا بمواجهة أحد منتخبات إفريقيا السمراء في معسكر يناير المقبل المقرر انطلاقه يوم 3 يناير ويستمر حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار، لا سيما أن مجموعته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، كلها من منتخبات إفريقيا السمراء، ولا تضم أي منتخب أفريقي عربي.

أرقام فيتوريا مع منتخب مصر، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

فيتوريا يجتمع مع مسئولي الشركة الراعية

ويعقد روي فيتوريا اجتماعا مع مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الرياضية صاحبة حقوق الرعاية لاتحاد الكرة المصري في حضور حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطني، وذلك من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفراعنة المقبل، وتحديد مكان المعسكر، وما إذا كان سيقام في القاهرة أو خارجها، مع الأخذ في الاعتبار أن تحديد طرف المباراة الودية لمنتخب مصر خلال المعسكر، ستساهم إلى حد كبير في تحديد مكان معسكر الفراعنة، خاصة أن المنتخب المنافس في اللقاء الودي قد يطلب إقامتها في دولة قريبة من كوت ديفوار أو في أجواء مشابهة للأجواء الإيفوارية التي ستقام فيها مباريات أمم أفريقيا القادمة.

مجلس الجبلاية يناقش إستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا، فيتو

حسم مصير الثلاثي المستبعد

من بين الملفات المهمة التي ستطرح للنقاش على طاولة إجتماع البرتغالي روي فيتوريا مع مسئولي اتحاد الكرة، ملف اللاعبين الثلاثة طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور الذين تم إستبعادهم في معسكر الفراعنة الأخير، بعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

الثلاثي المذكور كانوا استبعدوا من معسكر الفراعنة الماضي لأسباب إنضباطية، بعد ‘دم إلتزامهم بخوض حصة تدريبية باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة جيبوتي، فصدر فرمان روي فيتوريا بإستبعادهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

طارق حامد، فيتو

وعلى الرغم من أن حازم امام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر، أكد في مناسبات عدة، أن إستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، كان مرتبطا فقط بمباراة سيراليون الماضية، إلا أن مصادر مقربة من المدير الفني لمنتخب مصر، أكدوا أن الخواجة لا يرغب في تواجد الثنائي طارق حامد وحسين الشحات في صفوف الفراعنة مرة أخرى، خاصة أنه يسعى للنزول بمعدل الأعمار داخل الفريق، في حين أن الثنائي كل منهما قد تخطى الثلاثين عاما، فالأول يبلغ 35 عاما، أما الشحات فقد بلغ عامه الـ31، أما السبب الثاني فهو وجود وفرة من اللاعبين الجيدين في مركز كل منهما.

إمام عاشور، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى: مصر vsموزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية: مصر vsغانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة: مصر vsالرأس الأخضر – 22 يناير 2024

السنغال بطل النسخة الأخيرة لـأمم إفريقيا

جدير بالذكر أن منتخب السنغال الملقب بأسود التيرانجا هو بطل النسخة الأخيرة ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون بالعام 2022 بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحمل المنتخب السنغالي اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه.