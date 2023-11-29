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رياضة

حازم إمام، منتخب مصر يخوض ودية وحيدة في معسكر أمم أفريقيا

منتخب مصر يخوض ودية
منتخب مصر يخوض ودية واحدة بمعسكر أمم أفريقيا، فيتو

منتخب مصر، قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراة ودية واحدة خلال معسكره الأخير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار.

أشار حازم إمام في تصريحات إذاعية، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، كان يرغب في خوض مباراتين وديتين خلال معسكر أمم أفريقيا المقرر إنطلاقه يوم 3 يناير بالقاهرة، إلا أن الخواجة تخوف من إصابة اللاعبين بالإجهاد حال خوض مباراتين وديتين جعله يكتفي بمباراة واحدة، خاصة أن الفراعنة سيخوض مباراته الأولى أمام موزمبيق يوم 14 يناير في إفتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

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حازم إمام مع روي فيتوريا، فيتو

وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

 

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

 

موعد ومكان بطولة أمم أفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

1- مصر  6 نقاط 

2- غينيا بيساو 4 نقاط 

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة 

4- إثيوبيا   نقطة واحدة 

5- سيراليون نقطة واحدة 

6- جيبوتي بلا نقاط 

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