الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية لشهر نوفمبر الحالي وعلى رأسها منتخب مصر.

وتقدم منتخب مصر مركزين في تصنيف الفيفا ليحتل المركز 33 عالميا بعدما احتل المركز 35 في التصنيف السابق للمنتخبات حيث حقق الفوز على جيبوتي وسيراليون خلال التوقف الأخير بتصفيات كأس العالم.

 

وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

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روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

 

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

 

موعد ومكان بطولة أمم أفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

 

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون 

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى. 

1- مصر  6 نقاط 

2- غينيا بيساو 4 نقاط 

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة 

4- إثيوبيا   نقطة واحدة 

5- سيراليون نقطة واحدة 

6- جيبوتي بلا نقاط 

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