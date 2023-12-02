مجلس الجبلاية ينتظر عودة فيتوريا لحسم القائمة المبدئية لأمم أفريقيا

فيتوريا، ينتظر مسؤولو اتحاد الكرة المصري، عودة البرتغالي أخبار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من إجازته التي حصل عليها مؤخرا، وذلك من أجل قيام الخواجة بحسم القائمة المبدئية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، والتي ستضم 55 لاعبًا.

جدير بالذكر أن فيتوريا كان مقررًا أن يعود من أجازته أمس الجمعة، إلا أنه أجل حضوره إلى القاهرة لأسباب غير معلومة

ومن المقرر، أن يعقد روي فيتوريا اجتماعًا مع جهاز المعاون بمجرد وصوله إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، من أجل حسم أسماء اللاعبين ال55 الذين سيتم إرسال أسمائهم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ضمن القائمة المبدئية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

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موعد إرسال القائمة النهائية

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد يوم 14 ديسمبر القادم موعدا لإرسال القائمة الأولية لكل المنتخبات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية وستضم 55 لاعبا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية يوم 3 يناير القادم وستضم 27 لاعبا فقط هم من يحق لهم المشاركة في مباريات البطولة.

فيتوريا يطلب خوض مباراة ودية

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، طلب خوض الفريق مباراة ودية على الأقل خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

وأضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض ودية قوية خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

منتخب مصر يستعد لبطولة أمم أفريقيا 2024، فيتو

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.