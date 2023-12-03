الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تبث فيديو لرشقة صاروخية ضخمة على تل أبيب

القسام تطلق رشقة
القسام تطلق رشقة صاروخية، فيتو

غزة الآن، أعلنت "كتائب القسام" قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تسجيل إصابة إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، وذلك بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى.

تل أبيب الكبرى

كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى. وبدورها أفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

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وفي وقت سابق من أمس السبت، أشارت كتائب القسام في بيانها  أن "مجاهدي القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد".ولفتت أيضا إلى قصفها "عسقلان" برشقة صاروخية، كما أنها تستهدف تحشدات "قوات العدو" في "زكيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

المجازر الصهيونية بحق المدنيين

وأعلنت حينها أنها تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق من مساء أمس، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس انتهكت اتفاقية الأسرى، مشيرا إلى أن تل أبيب ستعمل على زيادة الضغط.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنّ "تحقيق أهداف الحرب" مستحيل من دون استمرار العمليات البرية. وعن تجدّد القتال في غزة، قال "في الأيام الأخيرة دمّرنا 400 هدف لحماس".

 أحزمة نارية متتالية 

من جانب آخر، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة. وقصفت الطائرات منزلًا في المعسكر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.


كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي منزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة. 

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