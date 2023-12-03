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ثقافة وفنون

خريطة القرآن المجود اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

الحصري، فيتو
الحصري، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هجرية. 

 

تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الحديد  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى اسماعيل وما تيسر من سورتى الإسراء/ الطارق   30 ق

45: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورتى سبأ/ فاطر   15 ق

19: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى النبأ/ النازعات      15 ق

50: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق
 

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54: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالناصر حرك  وما تيسر من سورة الأنعام  15ق

13:19 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود الحسينى وما تيسر سورة الإسراء  15ق

16:02 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورة المائدة   10 ق

15: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  محمد عطية حسب  وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

59: 16 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سورة يونس 30ق

22: 18 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وماتيسر من سورة النحل    30ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وماتيسر من سورتى القصص والعلق     30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) الشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة مريم 42ق

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من  سورة إبراهيم                 44ق
 


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ هاشم هيبة  وماتيسر من سورتى الحج/ والمؤمنون  15ق

02:26(بعد منتصف الليل) للشيخ حامد أحمد صلاح  وماتيسر من سورة المائدة  15ق

03:45(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمود عبد الحكم محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة المائدة  30ق
 

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