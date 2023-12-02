الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيل لمنزل بمخيم النصيرات إلى 13 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 13 شهيدًا.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: سنواصل ملاحقة كل من شارك من المخربين من حماس وسنواصل تفكيك الحركة.

 

مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15207 شهداء وإصابة 40652 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأكدت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 193 شهيدًا و652 جريحًا.

 

مفاوضات التهدئة في غزة

وأعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد مفاوضات حاليًّا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

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وقال العاروري في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة القطرية إن "الاحتلال يصر أن ما زال هناك نساء وأطفال وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال".


تبادل جثث مقابل جثامين الشهداء الفلسطينيين

وأشار إلى أن "ما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال، في حين أن الاحتلال يصر على أنه ما زال لدينا نساء وأطفال، ونحن قلنا إننا سلمنا جميع النساء والأطفال".


وأعرب المسؤول في حماس عن "استعداد الحركة لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين".


وأوضح أنه في هذه الحالة "نحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة".

واعتبر العاروري في تصريحاته أن "الاحتلال قرر أنه لا يريد استئناف صفقة التبادل بمعايير جديدة.. كبار السن من الرجال من المحتجزين هم بالنسبة لنا خدموا بالجيش وبعضهم لا يزال فيه".
وأضاف: "موقفنا الرسمي الآن أنه لا تبادل أسرى قبل انتهاء الحرب".

 

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