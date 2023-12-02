الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار على إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي: “أوضحت مرارًا للقادة الإسرائيليين أن حماية المدنيين بغزة مسؤولية أخلاقية وحتمية إستراتيجية”.

 

تشارك الأرض بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وتابع خلال تصريحات منذ قليل: على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتشارك الأرض التي يعتبرونها وطنهم.

 

حل الدولتين

وأكد: حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للحياة للخروج من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

دعم إسرائيل ضد حماس

وأوضح: دعمنا لإسرائيل ليس خاضعًا للتفاوض ولن يكون كذلك أبدًا، ولن نسمح لحماس بالانتصار.

 

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن طائرة تابعة لحاملة الطائرات «أيزنهاور»، اعترضت مسيرة إيرانية اقتربت منها، بشكل غير آمن، فوق مياه الخليج العربي.

 

تحرك القيادة الأمريكية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: سنظل نبحر في أي مكان طالما يسمح لنا القانون الدولي بذلك.

 

تدفق المساعدات لغزة

في سياق اَخر طالب البيت الأبيض، امس الجمعة، حركة حماس بتقديم لائحة بالأسرى من أجل استمرار تدفق المساعدات.

 

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وقال البيت الأبيض: إنهم يعملون مع الإسرائيليين لإعادة المساعدات، لكن لحماس أيضًا دور لتلعبه بإعداد قائمة بالأسرى، مشيرًا إلى رغبتهم في رؤية الإفراج عن المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

 

وقبل وقت سابق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.


هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا 

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم.

 

وفي وقت سابق فجر مسؤول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنًّا.

 

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وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إسرائيل حركة حماس حماس جيش الاحتلال

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