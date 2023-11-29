إبراهيم حسن: فيتوريا مش مدرب منتخبات واتحاد الكرة "جاي ياكل عيش"

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني هو السبب في أزمة استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور بسبب عدم الوقوف بجوار قرار نادي الزمالك ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “فيتوريا السبب فى تمرد لاعبي منتخب مصر وأزمة استبعاد الثلاثي بسبب عدم وقوفه بجانبر الزمالك بشأن القرار ضد فتوح وصبحي”.

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وأضاف: "كان على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوقوف بجوار نادي الزمالك بشأن قرار استبعاد فتوح وصبحي".

وتابع: "زمان كان عندما يتم اتخاذ قرار ضد أى لاعب من النادي المنتخب يقف بجوار ذلك من أجل انضباط اللاعبين لكن ما حدث من فيتوريا تسبب فى تمرد اللاعبين".



وأضاف إبراهيم حسن، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لا يستحق أن يقود الفراعنة خلال المرحلة الحالية.

وتابع:" فيتوريا مش مدرب منتخبات حتى يتولى مدرب منتخب مصر الفريق الأعظم في قارة إفريقيا والأكثر حصولًا على بطولات كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: “اتحاد الكرة جاي ياكل عيش واختياره للمدربين دائمًا يسبب أزمة كبرى واختياره ليس الأفضل”.



وأعلن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يفكر في ضم لاعبين مزدوجي الجنسية للفراعنة خلال الفترة القادمة.

ويتساءل البعض هل يتم ضم لاعبين مزدوجي الجنسية قبل كأس الأمم الإفريقية؟

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه من الصعب أن يعتمد فيتوريا على لاعبين جدد قبل كأس الأمم الإفريقية ليس فقط التأقلم مع اللاعبين بالمنتخب ولكن بسبب كثرة الإجراءات في استخراج سفر اللاعبين مزدوجي الجنسية.

وتابع المصدر أن فيتوريا يسعى في المستقبل إلى البحث عن لاعبين مزدوجي الجنسية وهم متواجدين فعلا ومطلع على فيديوهات لهم لكن لا وقت لدي فيتوريا لتدريبهم على طريقة اللعب والتأقلم مع القائمة المعتادة للفراعنة.

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأسبوع الماضي، ارتباطاته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض مباراتيه في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات أمام جيبوتي وسيراليون.

وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، ويبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم إفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، يقص شريط مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط