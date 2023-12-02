الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بطن الحوت، مفاجآت في أحدث حلقات المسلسل

أبطال مسلسل بطن الحوت،
أبطال مسلسل بطن الحوت، فيتو

بطن الحوت، شهدت الحلقتان ٤ و٥ من مسلسل بطن الحوت العديد من المفاجآت ومن أبرزها الحكم على هلال بالمؤبد فيطلق ورد زوجته ويطلب من شقيقه ضياء الزواج منها، وتوافق ورد وتقوم بإسقاط طفلها من هلال ودخلت المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وعلى جانب آخر يكون ضياء عصبة بمساعدة صديقه في المنطقة الشيخ هندي ويقوم بقتل مروان وبعدها يقيم عزاء ابنة شقيقه آية، ويعادي ضياء كل تجار المخدرات، وتكشف الحلقة ٥ أن حافظ له يد في مقتل آية، وأن هناك “كيس” من المخدرات التي سرقها هلال مفقود وهو ما اكتشفه ضياء، في الوقت الذي منح حافظ كيس من المخدرات لعريان.

 

من هو محمود السراج؟

محمود السراج أحد أبرز الممثلين السودانيين الذين برزت موهبتهم في الآونة الأخيرة، ويجسد في مسلسل بطن الحوت شخصية حافظ الجاكي وهي شخصية ذات جذور سودانية هرب من بلاده قبل 25 عامًا واستقر بمصر، وهو الذراع اليمنى لهلال العمري ومعه كل أسراره.

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والفنان السوداني محمود السراج، هو ملحن موسيقي وفنان مسرحي، وقام بالمشاركة في بطولة الفيلم السوداني الحائز على عدة جوائز عالمية، "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، كما شارك محمود السراج في مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، وكذلك في مسلسل "خارج السيطرة" للفنان حسن الرداد، كما أنه يشارك في مسلسل رزق التوت الذي يعرض حاليًا، كما أنه يشارك في فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل بالإضافة إلى مشاركته في فيلم فرقة الموت لأحمد عز.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت 

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.

 

شخصية محمد فراج في مسلسل بطن الحوت 

ويجسد محمد فراج في مسلسل بطن الحوت شخصية ضياء العمري، وهو رجل مسالم متدين يضغط عليه شقيقه هلال “ باسم سمرة” للاشتراك معه في عالم المخدرات ولكنه يرفض فيواجه هلال رفضه بالضغط عليه بطرق أخرى، وضياء شخص متمرد على الواقع ومتمرد على شقيقه هلال أيضًا.

ويجد ضياء نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر هلال، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، ويواجه تساؤلات عدة عن الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة.   

والصراع بين ضياء وهلال سيستمر طوال الوقت، وستوضح الأحداث لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر.

 

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

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