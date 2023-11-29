تصوير الجزء الرابع من مسلسل "المداح"

بعد تأجيله أكثر من مرة، وكان آخرها بسبب العدوان على غزة، يعتزم فريق مسلسل "المداح" البدء خلال الأيام المقبلة في تصوير مشاهد الجزء الرابع من المسلسل، بعدما حققت الأجزاء الثلاثة في المواسم الرمضانية السابقة نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الرابع من المسلسل ضمن الماراثوان الرمضاني المقبل الذي تكشف ملامحه الأولية على أنه سوف يكون ساخنًا في ظل عودة عدد من النجوم الغائبين منذ فترة ليست قصيرة.

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وعلمت "فيتو" من مصادرها أن الجزء الرابع من مسلسل المداح سوف يتطرق الي إشكالية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

المسلسل بطولة حمادة هلال، ويرافقه عدد من الممثلين أبرزهم: خالد سرحان وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومع بداية طوفان الأقصى والحرب على غزة في أكتوبر الماضي أعلن حمادة هلال عن استشهاد إحدى قريبات زوجته خلال القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني الذي أوقع مئات الشهداء والجرحي.